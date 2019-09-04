Легкий суп с фрикадельками и зеленью: простой пошаговый рецепт на первое

Зачастую самый вкусный тот суп, который готовится быстро и состоит из простых, но натуральных и качественных продуктов. Подобный рецептов сегодня существует множество, но есть и такие, которые не теряют популярности. Если вы ищите легкое, ароматное и питательное блюдо на первое, вы зашли по адресу. Рассматриваем сегодня рецепт приготовления супа с фрикадельками и зеленью.

Любимый многими суп отличается простотой приготовления, но при этом, что немаловажно, - питательностью. В среднем его рецепт потребует от вас около 30 минут времени. Давайте посмотрим, из чего будем готовить это блюдо.

Для приготовления супа нам потребуются овощи, рис или тонкая вермишель, немного любимой зелени и мясной фарш. Свинина, говядина или баранина - выбирать вам. Итак, вот полный список ингредиентов:

Фарш мясной (400 г)

(400 г) Картофель (300 г)

(300 г) Морковь (140 г)

(140 г) Лук репчатый (250 г)

(250 г) Вермишель / рис (2 ст. ложки)

/ (2 ст. ложки) Петрушка / укроп (5 г)

/ (5 г) Лавровый лист (2 шт)

(2 шт) Масло растительное (1 ст. ложка)

(1 ст. ложка) Перец черный (по вкусу)

(по вкусу) Соль (по вкусу)

(по вкусу) Вода (2 л)

Итак, приступим. Суп с фрикадельками готовится в несколько простых этапов. А начать стоит с мясного фарша.

Этап 1: Мелко нарезаем половину заготовленного лука и добавляем его к фаршу. Далее соль, перец и все это хорошо перемешиваем. Вторую половину лука также мелко нарезаем и обжариваем прямо в кастрюле на растительном масле около 2 минут.

Этап 2: Трем морковь и добавляем ее к луку. Жарим все это еще около 3 минут на небольшом огне.

Этап 3: Вливаем в кастрюлю воду и доводим до кипения. В бурлящий суп добавляем промытый рис (если вермишель, то чуть позже), нарезанный кубиками картофель. Варим на слабом огне при закрытой крышке около 10 минут.

Этап 4: За это время формируем из мяса круглые фрикадельки. Добавляем в суп, а вместе с ними - лавровый лист, соль, перец. Варим еще 15 минут, и также на слабом огне. Если вы решили заменить рис тонкой вермишелью, добавить ее стоит за 3 минуты до конца процесса приготовления.

Этап 5: На последней минуте приготовления добавляем в суп мелко нарезанный укроп и петрушку.

Вот и все. На этом ваш суп с фрикадельками и зеленью готов. Наслаждайтесь вкусным и горячим обедом.

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