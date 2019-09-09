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Печеночный торт с луком и морковью: рецепт вкусной замены тяжелым блюдам из мяса

Рецепт торта не отнимет много времени, так как не требует выпечки

понедельник, 9 сентября 2019, 20:24
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Пожалуй, само даже название этого блюда - печеночный торт - впервые звучит довольно странно, ведь не ассоциируется ни с чем легким, лакомым, а уж тем более приятным. Если и ваши первые впечатления аналогичны, спешим вас убедить в обратном.

Печеночный торт - идеальный вариант для семейного обеда или ужина, который отличается сразу несколькими весомыми чертами: простотой рецепта, возможностью приготовления без выпечки, сытностью, а также вкусом, который создает тандем лука, моркови и печени. Это блюдо заменит привычные тяжелые приготовления из мяса, но при этом будет незаменимым вприкуску к картофелю, рису или даже просто овощному салату.

Для приготовления торта из печени и овощей нам потребуется всего несколько простых ингредиентов, а именно говяжья печень (1 кг), яйцо куриное (3 шт), пшеничная мука (350 г), молоко (500 мл), майонез (1 стандартная банка / упаковка), морковь (2 средние шт), лук репчатый (2 шт), соль (по вкусу), перец черный молотый (по вкусу).

Для приготовления печеночного торта нам не потребуется плита, так как рецепт не предусматривает выпечки. Просто проследуем нескольким последовательным шагам.

Порежем печень на небольшие ломтики и пропустим их сквозь мясорубку для получения фарша. К нему добавим яйца, молоко, муку и специи. При добавлении каждого составляющего важно тщательно перемешивать общую массу. В итоге мы должны получить густую консистенцию, из которой сможем буквально лепить блины.

Смазываем сковороду растительным маслом, хорошо ее нагреваем. Вливаем на нее нашу массу половником как тесто для блинов. Выравниваем ее по сковороде и жарим такого рода коржи. Делаем таких коржей несколько штук, каждый с толщиной около 5 мм.

Пока жарятся наши печеночные коржи, тонкими полукольцами нарежем лук, а морковь натрем на крупную терку. Жарим нарезанные овощи на отдельной сковороде до готовности.

На заключительном этапе из готовых печеночных коржей формируем торт: кладем их по одному на тарелку, наносим на каждый тонкий слой майонеза, на него - лук и морковь и следующий корж.

Вот и все. На этом ваш печеночный торт готов и его можно сразу же выносить на стол. При желании, смело экспериментируйте. К блюду можно добавлять другие любимые специи, свежую зелень и прочие добавки по вкусу.

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