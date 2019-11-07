Легкие панкейки на молоке: простой рецепт на завтрак

Панкейки - популярные американские блинчики, которые давно прижились и в наших широтах. Основное отличие таких блинов от наших в том, что их не жарят, а скорее пекут на раскаленной поверхности, добавляя масло прямо в тесто. Как это делается, мы расскажем в этом материале.

Для приготовления панкейков нам понадобятся следующие ингредиенты: молоко (210 мл), яйцо, мука (200 г), разрыхлитель (5 г), масло растительное (25 г), сахар (30 г), соль (0.5 ст. л.).

Шаг 1: Яйцо взбить с сахаром и солью до полного смешивания.

Шаг 2: Добавить молоко и растительное масло, хорошенько перемешать.

Шаг 3: В отдельной емкости смешать разрыхлитель и муку. Смешивать нужно очень тщательно, чтобы все распределилось равномерно.

Шаг 4: Аккуратно всыпать муку в молочно-яичную смесь, постоянно помешивая. Желательно действовать быстро, так как со временем тесто будет становиться все более жестким. И панкейки могут получиться "резиновыми".

Шаг 5: Выпекать на гладкой сковороде без масла. Наливать блинчики примерно по 7-8 сантиметров и печь их с каждой стороны до появления золотистого цвета.

Шаг 6: Подавать со сметаной, сиропом, медом или любым другим топпингом на ваш вкус.

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