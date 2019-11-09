Домашняя пицца за час: пошаговый рецепт и подсказки для приготовления

Кто не любит пиццу? Наверное, таких людей почти нет. Но кто при этом знает, как легко и быстро приготовить ее своими руками? Чтобы вы могли запросто справиться с такой задачей, мы расписали весь процесс по пунктам.

Итак, для приготовления домашней пиццы нам понадобятся следующие ингредиенты: яйцо, кефир (250 мл), мука (1.5 стакана), соль (0.5 ч. л.), сахар (2 ч. л.), сода (1 ч. л.), растительное масло. Для начинки: помидор (2 шт.), луковица, колбаса любая (200 г), яйцо (2 шт.), сыр (200 г), кетчуп (100 г), майонез (100 г).

Шаг 1: В глубокой миске смешать все ингредиенты для теста, кроме соды. Все тщательно перемешать до однородной массы, затем добавить соду и замесить тесто. Оно должно быть похоже на густую сметану.

Шаг 2: Смазать противень растительным маслом, равномерно выложить на него тесто и отправить в духовку на 10-15 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 3: Приступаем к начинке. Яйца нужно сварить, колбасу, лук, помидоры и яйца нарезать, а сыр натереть на терке.

Шаг 4: Достать тесто из духовки, смазать его кетчупом, сверху положить помидоры, затем полить майонезом, посыпать луком, добавить еще немного кетчупа, добавить колбасу и яйца, добавить еще соусов по желанию и посыпать все тертым сыром.

Шаг 5: Отправить пиццу в разогретую духовку на 45-50 минут и горячей подавать к столу.

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