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Бюстгальтер, наушники и фигуры животных - все это девушка делает из своих волос: листаем Инстаграм дня

В Instagram все популярнее становится аккаунт 23-летней художницы из Кот-д’Ивуара

среда, 13 ноября 2019, 19:38
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В Instagram все популярнее становится аккаунт 23-летней художницы из Кот-д’Ивуара (Западная Африка), которая создает всевозможные фигуры из собственных волос. К тому же прост у себя на голове.

Сегодня за жизнью Летиции Кай в соцсети следят более 250 тыс. пользователей, которых покорили необычные инсталляции художницы. В своих работах она использует металлическую проволоку, воск и искусственные пряди. Для изготовления одной такой фигуры ей обычно необходимо всего около 20 минут.

Нередко Летиция вдохновляется тематикой феминизма и изображает в соцсети женщин или их детородные органы. В 2017 году девушка выступила против сексуальных домогательств фигурой мужчины, который якобы заглядывает под юбку женщине.

Этим летом, протестуя против законопроекта о запрете абортов в США, Летиция изобразила матку, показывающую средний палец.

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