Любители мемов отыскали нового самого угрюмого кота - это не Grumpy Cat, но взгляд у него еще тот

Никто и никогда не заменит кошечку Grumpy Cat, но в поле зрения любителей мемов попал еще один обладатель весьма внушительного взгляда. Мяу-Мяу живет в Тайване и уже претендует на место в команде самых угрюмых котов планеты.

В свое время хозяйка подобрала животное в приюте. Пушистому было всего 10 месяцев, а причины его выселения от предыдущих хозяев так и остались тайной. Сегодня, как утверждает женщина, уже взрослый кот отличается завидной элегантностью и грацией, хотя его мордочка и может внушить вам, что Мяу-Мяу ненавидит все и вся в этом мире.

Фото: instagram.com/the_cat_named_meowmeow

В Instagram котейка пока новичок, но там за его жизнью уже следят без малого две тысячи фолловеров. После того, как мир простился с Grumpy Cat, у Мяу-Мяу большие шансы пополнить коллекцию популярных мемов.

Самое большое увлечение животного - наблюдать за птицами. Мау-Мяу обыкновенно просыпается рано и тут же требует у хозяйки завтрак. Рацион кота довольно однообразен - он предпочитает определенный корм и не признает ничего лишнего. Подкрепившись, пушистый отправляется на подоконник, где фантазирует об охоте. Уже представляете эту мордаху в окне?

Фото: instagram.com/the_cat_named_meowmeow

Фото: instagram.com/the_cat_named_meowmeow

Хозяйка уверена, что столь угрюмого выражения мордочке Мяу-Мая придает особый окрас в форме летучей мыши. В остальном же питомец представляет собой лишь комок нежности и обаяния.

В мае прошлого года звезда мемов, кошка Grumpy Cat умерла на восьмом году жизни. Незадолго до этого животное боролось с инфекцией, но так не смогло полностью выздороветь.

Если раньше говорили об угрюмых кошках, то вскоре после смерти Grumpy Cat в Instagram стал популярным самый злобный кот в мире - его рогатые фото появились даже на футболках.

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