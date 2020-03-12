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Впечатлительным не смотреть: Слава из "НеАнгелов" показала себя под наркозом

Певица опубликовала видео из операционной

четверг, 12 марта 2020, 11:10
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Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская не скрывает, что не раз прибегала к услугам пластических хирургов. А сейчас певица решила показать и видеоподтверждение.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала ролик из клиники пластической хирургии. Певица лежит на операционном столе и постепенно входит в медикаментозный сон. В подписи к видео Каминская отметила, что "впечатлительным людям с тонкой душевной организацией просьба не смотреть".

Фото: instagram.com/babaslavka

"Наркоз - дело тонкое и судя по моей счастливой физиономии, абсолютно не страшное, если конечно вы уверены в своем анестезиологе. Всегда хотела посмотреть на себя со стороны, - пишет Слава. - Уснула быстро, проснулась с вопросом: Почему у меня не получается смеяться? Вот что у человека в голове? Хихоньки да хахоньки".

Зачем певица легла под нож хирурга, она не уточнила, но предложила фанам несколько забавных вариантов: сменила пол, липосакция, решила выспаться, удалила лишние ребра (чтобы быть худее Вики), вернула девственность, жизнь с чистого листа, вырывала гланды, просто люблю наркоз.

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    Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

  • Ранее Слава Каминская прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг рэпера Сереги (Сергея Пархоменко). На днях бывшая жена музыканта Полина Ололо обвинила его в похищении общих сыновей - Марка и Платона.
  • Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая не так давно развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, заявила, что экс-супруг не выплачивает ей алименты на детей.

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