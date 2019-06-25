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Грудь Билли Айлиш вызвала пугающую реакцию в сети - вот почему певица прячет свое тело

Похоже, девушка совершила самую большую ошибку за время своей карьеры

вторник, 25 июня 2019, 19:10

Американская певица Билли Айлиш, миллионер по просмотрам и подпискам в YouTube, стала жертвой весьма неоднозначной реакции пользователей сети на объемную женскую грудь. Вот уже несколько дней в соцсетях не утихает ажиотаж вокруг фотографии девушки, которой она даже не пыталась спровоцировать подобный ажиотаж.

Ранее 17-летняя знаменитость призналась журналистам, почему скрывает свое тело под балахонистой одеждой. Айлиш попросту не желает быть фигуранткой подобных обсуждений, жертвой сплетен и доводов о ее фигуре. Однако, расстегнув на улице спортивную кофту, девушка, похоже, совершила самую большую ошибку за недолгое время своей карьеры.

В один из жарких дней прошлой недели, делая селфи с поклонниками, Алиш расстегнула традиционную мешковатую кофту. Очевидно, на этот раз поклонники смогли рассмотреть больше обычного, так ничем не примечательный снимок буквально начал сводить людей с ума.

Впервые фотографию опубликовал в Twitter пользователь под ником PogbaEscobar, назвавший Билли Айлиш "сочной". Не смутил автора и тот факт, что девушке всего 17 лет.

Автору поста стали делать замечания, однако для него они оказались неубедительными.

"Оказывается, я еще несколько месяцев не имею права думать, что она привлекательная, лол", - продолжил пользователь сети.

Этим самым блогер спровоцировал цепочку подобных язвительных комментариев, в которых тысячи пользователей соцсетей стали высказываться о внешности, груди и сексуальности Билли Айлиш. Некоторые даже публично высказались о своих сексуальных грезах и вариантах, как переспать с исполнительницей.

Не менее активно в соцсетях выступили и в поддержку Айлиш, подобную реакцию на внешность несовершеннолетней девушки назвали нездоровой.

"Билли Айлиш стоило разок одеться в НЕ мешковатую одежду и е*аный мусор (который все зовут мужиками) моментально сексуализировал ее и теперь эти го*ноеды оставляют свои е*анутые комментарии о ее груди. Ей 17, су*и! Найдите себе хотя бы пару рабочих извилин".

"Неужели они еще не насмотрелись на женскую грудь? Фу, такие мерзкие, только об одном думают, животные. Почему, если ей жарко, она должна ходить в закрытой одежде?"

Поклонники уверены, что для певицы, которая всячески избегает подобных ситуаций, разгоревшийся ажиотаж может оказаться настоящим ударом.

  • Ранее пользователи сети раскритиковали новый клип украинской певицы Анны Седоковой к песне "Я же мать". В некоторых сценах ролика певица предстала даже без нижнего белья.

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