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Тоже харашо! Alyona Alyona после пляжей Испании блеснула фигурой на озере в Барышевке

Украинская хип-хоп-знаменитость отличается хорошим чувством юмора

среда, 26 июня 2019, 14:42

Украинская хип-хоп-знаменитость Alyona Alyona после отпуска на пляжах Барселоны (Испания) позабавила своих поклонников пляжной фотографией их Барышевки (Киевская область).

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике среди камышей местного озера.

"Барселона Барселоной, а в Барышевке на озере тоже харашо!" - посмеялась исполнительница.

В целом Alyona Alyona (Алена Савраненко) отличается хорошим чувством юмора и самокритичностью, чем не всегда могу похвастаться восходящие звезды. Так, во время отпуска в Испании забавным видео в Instagram исполнительница потроллила свою пышную комплекцию.

Недавно Alyona Alyona представила новое лирик-видео к песне "Якби я була не я" из своего дебютного альбома "Пушка". Автором анимационного ролика стал украинский художник и аниматор Сашко Даниленко, известный сотрудничеством с группами DakhaBrakha и ТНМК.

  • Британские музыканты Editors снял в Киеве новый клип к песне Frankenstein. В кадрах ролика группа показала спальные районы города и даже одну из столичных маршруток.
  • Американская поп-дива Мадонна представила в сети провокационный клип к песне Dark Ballet. Это пятый и последний сингл из ее нового альбома Madame X, релиз которого состоялся 14 июня. В клипе в образе Жанны д'Арк появился травести-рэпер Микки Бланко, один из самых ярких представителей квир-рэпа. Сюжет Dark Ballet поднимает тему людей, отвергнутых современным обществом.

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