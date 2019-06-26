Тоже харашо! Alyona Alyona после пляжей Испании блеснула фигурой на озере в Барышевке

Украинская хип-хоп-знаменитость Alyona Alyona после отпуска на пляжах Барселоны (Испания) позабавила своих поклонников пляжной фотографией их Барышевки (Киевская область).

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в купальнике среди камышей местного озера.

"Барселона Барселоной, а в Барышевке на озере тоже харашо!" - посмеялась исполнительница.

В целом Alyona Alyona (Алена Савраненко) отличается хорошим чувством юмора и самокритичностью, чем не всегда могу похвастаться восходящие звезды. Так, во время отпуска в Испании забавным видео в Instagram исполнительница потроллила свою пышную комплекцию.

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