Лайм

Голосование за лучший ресторан Киева

Украинская певица в день пышной свадьбы сменила четыре платья: фото

Исполнительница призналась, что хотела почувствовать себя принцессой

среда, 26 июня 2019, 16:15

Украинская поп-исполнительница Алина Гросу показала своим фолловерам в Instagram четыре свадебных платья, в которых 23 июня в Италии сыграла пышную свадьбу и вышла замуж за своего тайного возлюбленного Александра.

На личной странице в соцсети Гросу призналась, что в этот знаменательный день, как и все девушки, хотела почувствовать себя принцессой. Поэтому решила за несколько часов сменить четыре свадебных наряда.

"В этот сказочный день, каждая девочка хочет почувствовать себя настоящей принцессой", - отметила исполнительница.

"Спасибо за сказочные образы, за то что создали такую невероятную красоту за невероятно короткий срок, всего с одной примеркой и я по-настоящему окунулась в этих платьях в волшебство этого вечера", - добавила Гросу в своем обращении к бренду-производителю платьев.

Согласно информации в Instagram самой исполнительницы и ее гостей, для церемонии молодожены арендовали виллу Villa Arvedi Verona. Просторное поместье впечатляет расписным фасадом, интерьером, на его территории есть ресторан и большой задний двор с зелеными лужайками.

На свадьбе знаменитости засветились и звездные гости - певцы Павел Зибров и Виталий Козловский, певица Ирина Билык с шоуменом Дмитрием Коляденко, а также ведущая Катя Осадчая.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Финалист "Танців з зірками" сыграл скромную свадьбу на Таити: романтические фото

Место проведения церемонии молодожены выбрали неслучайно

Травмированного Сергея Притулу прооперируют: что об этом известно

Детали инцидента с ведущим и юмористом по-прежнему остаются неизвестными

Стеснение пропало: Лобода удивила фанов откровенным видео

Певица Светлана Лобода поделилась в сети откровенным видео и разделила поклонников на два лагеря.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"

Алексей Коган

Меня звали в Крым, догадайтесь, куда они после этого пошли - знаменитый джазмен Алексей Коган

Александр Положинский

Украина сможет в скором времени вернуть Донбасс при нескольких условиях – Александр Положинский
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: