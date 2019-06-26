Украинская певица в день пышной свадьбы сменила четыре платья: фото

Украинская поп-исполнительница Алина Гросу показала своим фолловерам в Instagram четыре свадебных платья, в которых 23 июня в Италии сыграла пышную свадьбу и вышла замуж за своего тайного возлюбленного Александра.

На личной странице в соцсети Гросу призналась, что в этот знаменательный день, как и все девушки, хотела почувствовать себя принцессой. Поэтому решила за несколько часов сменить четыре свадебных наряда.

"В этот сказочный день, каждая девочка хочет почувствовать себя настоящей принцессой", - отметила исполнительница.

"Спасибо за сказочные образы, за то что создали такую невероятную красоту за невероятно короткий срок, всего с одной примеркой и я по-настоящему окунулась в этих платьях в волшебство этого вечера", - добавила Гросу в своем обращении к бренду-производителю платьев.

Согласно информации в Instagram самой исполнительницы и ее гостей, для церемонии молодожены арендовали виллу Villa Arvedi Verona. Просторное поместье впечатляет расписным фасадом, интерьером, на его территории есть ресторан и большой задний двор с зелеными лужайками.

На свадьбе знаменитости засветились и звездные гости - певцы Павел Зибров и Виталий Козловский, певица Ирина Билык с шоуменом Дмитрием Коляденко, а также ведущая Катя Осадчая.

Ранее Гросу призналась, делала ли она пластические операции. В сети часто появлялись слухи о том, что певица уменьшила нос и удалила комки Биша из щек.

Также смотрите, как Алина Гросу отгуляла девичник. Яркие фото певица опубликовала в своем Instagram.

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