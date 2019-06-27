В России умер лидер рок-группы "Високосный год": что произошло

В Москве (Россия) скончался основатель и солист рок-группы "Високосный год" Илья Калинников. На момент смерти музыканту было 47 лет.

О трагедии на своей странице в Facebook сообщил директор коллектива Алексей Кан. По его словам, певец скончался во вторник, 25 июня. Он умер от сердечного приступа в одной из московских больниц.

Директор группы отметил, что в последнее время Калинников отказался от публичности.

Группа "Високосный год" была основана в конце 1980-х. В 2000-м году вышел единственный альбом коллектива "Который возвращается", который вскоре стал платиновым.

Главные хиты группы - "Метро", "Шестой день осени", "Лучшая песня о любви", "Кино", "Приносящий удачу" и "Тихий огонек", которая стала саундреком к сериалу "Дальнобойщики".

В среду, 26 июня, в своем доме в Калифорнии скончался американский актер Макс Райт, который прославился благодаря роли Вилли Таннера в комедийном телесериале "Альф".

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