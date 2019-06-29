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А время-то идет: как первые секс-символы Украины выглядят сегодня

Как с возрастом изменились украинские звезды 90-х

суббота, 29 июня 2019, 15:00

Украинские звезды всегда стараются оставаться молодыми и привлекательными. За 20 с лишним лет многие представители шоу-бизнеса худели, набирали вес, меняли цвет волос и, конечно же, обращались к пластическим хирургам.

The Lime предлагает вспомнить, как выглядели секс-символы 90-х на заре своего творчества и посмотреть, как они выглядят сейчас.

Ирина Билык

Ирина Билык ворвалась в украинский шоу-бизнес после участия в фестивале Червона рута. За годы своей карьеры певица меняла стиль и имидж с завидной регулярностью. В архивах можно найти фото рыжей Билык, шатенки, и, конечно же, блондинки.

Ирина Билык в 90-е

Ирина Билык сейчас

Юрко Юрченко

Юрко Юрченко (настоящее имя - Юрий Нечистяк) приобрел популярность после знакомства с руководителем "Территории А" Александром Бригинцом. В 1996 году они создали проект "Юрко Юрченко". В 90-х певца считали настоящим секс-символом.

Юрко Юрченко в 90-е

Юрко Юрченко сейчас

Наталья Могилевская

За годы своей карьеры певица успела несколько раз сильно поправиться, потом так же резко похудеть, а также изменить цвет волос. А не так давно Могилевская лишилась своих фирменных кудрей, променяв их на стильное каре.

Наталья Могилевская в 90-е

Наталья Могилевская сейчас

El Кравчук

El Кравчук (настоящее имя Андрей Кравчук) - один из главных секс-символов украинской поп-музыки 90-х, прославившийся благодаря хит-параду "Территория А". Его творчество на то время было весьма провокационным, он не стеснялся своей привлекательности, активно эксплуатируя сексуальность в своих клипах и фотосессиях.

El Кравчук в 90-е

El Кравчук сейчас

Ани Лорак

Певческая карьера Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек) началась после победы в вокальном конкурсе "Первоцвет" в 1992 году. Там она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой. Несколько лет Ани Лорак под его чутким руководством постигала азы шоу-бизнеса.

Внешность певицы всегда была причиной споров о том, является ли красота естественной или не обошлось тут без вмешательства пластических хирургов.

Ани Лорак в 90-е

Ани Лорак сейчас

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