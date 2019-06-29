В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

В США расстреляли известного американского рэпера Slim 400. Музыкант жив, он находится в больнице в критическом состоянии.

Как сообщает TMZ, инцидент произошел в городе Комптон, округ Лос-Анджелеса. Рэпер получил порядка 10 огнестрельных ранений.

Как сообщили в полиции, на месте происшествия был замечен автомобиль черного цвета. Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение и личность подозреваемых.

Что стало причиной нападения на рэпера Slim 400, пока не сообщается.

Позже один из пользователей сети сообщил на своей странице в Twitter, что рэпер получил сквозные ранения в лицо и спину.

Ранее барабанщик легендарной американской рок-группы Guns N' Roses Стивен Адлер получил ножевое ранение в живот после чего был доставлен в больницу.

В Лос-Анджелесе на похоронах убитого рэпера Эрмиаса Асгхедома, выступавшего под псевдонимом Nipsey Hussle, произошла стрельба. В результате перестрелки один человек погиб, еще трое ранены.

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