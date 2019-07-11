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Стало известно, из-за кого расстались Брэдли Купер и Ирина Шейк: дело и правда не в Леди Гаге

Поговаривают, Шейк поставила Куперу ультиматум

четверг, 11 июля 2019, 13:20
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Одна из самых ярких пар Голливуда - актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк - расстались из-за 78-летней матери Купера, которая проживала вместе c ними в особняке Лос-Анджелеса.

Об этом 10 июля заговорили западные СМИ. В частности, как пишет The Sun, так долго как маму других женщин голливудскому холостяку удержать рядом еще не удавалось.

Расставание Купера и Шейк не на шутку взволновало поклонников пары, которая на публике ни разу не дала повода сомневаться в прочности своих отношений. Естественное, сразу после выхода мюзикла "Звезда родилась", в котором Купер и певица Леди Гага очень правдоподобно сыграли влюбленных, им тут же приписали тайный роман. Однако эти разговоры так и остались догадками.

Сейчас же таблоиды заговорили, что на протяжении четырех лет отношений пара жила вместе с матерью Купера. Со временем это стало вызывать напряжение. Усугубляла ситуацию и открытость женщины к общению с прессой. Якобы в один из дней Шейк поставила Куперу ультиматум - она или мать. Актер сделал выбор в пользу второй. Так Ирина и переехала с дочкой Леей в Нью-Йорк.

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в апреле 2015 года. Весной 2017-го у пары родилась дочь Лея. Официально мужем и женой актер и модель так и не стали.

  • Кэтрин Шварценеггер, одна из дочерей актера Арнольда Шварценеггера, вышла замуж за звезду картин "Стражи галактики" и "Мстители" Криса Пратта. Свадьба звездной пары проходила на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито возле моря.
  • Любимец украинских женщин, поп-певец Олег Винник выступил с сольным концертом в Луцке, где традиционно вышел на сцену со своей бэк-вокалисткой Таисией, более известной под сценическим именем Таюня. Примечательно, что именно 44-летнюю Таисию Сватко, однокурсницу артиста, называют его тайной супругой.

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