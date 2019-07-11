В сети бурно обсуждают ночнушку Анджелины Джоли на балконе роскошного отеля: фото

В четверг, 11 июля, западные СМИ активно обсуждают позирование актрисы Анджелины Джоли на одном из балконов роскошного отеля в Париже.

Заметив, что за ее окном следят папарацци, бывшая супруга Брэда Питта стала позировать перед камерами. В одной лишь ночнушке. Снимки знаменитости публикует Instagram-канал cam_mood.

Сама актриса, судя по всему, восприняла ситуацию с юмором. На некоторых фото Джоли улыбается и машет фоторепортерам.

Снимки тут же распространились в соцсети. Поклонники обсуждают непринужденность актрисы, ее внешность, украшения и тату. Некоторые фаны отметили, что выглядит Джоли не так уж плохо, как заявляют последнее время в СМИ.

Ранее бывшая супруга американского боксера Майка Тайсона, актриса и модель Робин Гивенс, прокомментировала давние слухи о ее бурном романе с голливудским красавцем Брэдом Питтом.

Брэд Питт, который после нескольких лет бракоразводного процесса официально расстался со своей супругой Анджелиной Джоли, нашел способ заставить ее заполнить некоторые до сих пор не подписанные бумаги.

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