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В сети бурно обсуждают ночнушку Анджелины Джоли на балконе роскошного отеля: фото

Заметив, что за ее окном следят папарацци, актриса стала позировать перед камерами

четверг, 11 июля 2019, 11:12
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В четверг, 11 июля, западные СМИ активно обсуждают позирование актрисы Анджелины Джоли на одном из балконов роскошного отеля в Париже.

Заметив, что за ее окном следят папарацци, бывшая супруга Брэда Питта стала позировать перед камерами. В одной лишь ночнушке. Снимки знаменитости публикует Instagram-канал cam_mood.

Сама актриса, судя по всему, восприняла ситуацию с юмором. На некоторых фото Джоли улыбается и машет фоторепортерам.

Снимки тут же распространились в соцсети. Поклонники обсуждают непринужденность актрисы, ее внешность, украшения и тату. Некоторые фаны отметили, что выглядит Джоли не так уж плохо, как заявляют последнее время в СМИ.

  • Ранее бывшая супруга американского боксера Майка Тайсона, актриса и модель Робин Гивенс, прокомментировала давние слухи о ее бурном романе с голливудским красавцем Брэдом Питтом.
  • Брэд Питт, который после нескольких лет бракоразводного процесса официально расстался со своей супругой Анджелиной Джоли, нашел способ заставить ее заполнить некоторые до сих пор не подписанные бумаги.

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