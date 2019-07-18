Лобода рассказала о своем самом большом страхе

Украинская певица Светлана Лобода, которая в последнее время живет и работает в России, больше всего на свете боится высоты.
Об этом рассказала сама исполнительница на своей странице в Instagram. 36-летняя знаменитость опубликовала фото с недавнего концерта в РФ, на котором она запечатлена на висящей над сценой конструкции.
"У меня есть один страх, я боюсь высоты, сильно, и каждый раз эти прыжки, и полеты....черт бы их побрал, все ради вас. Чего боишься ты?", - поинтересовалась она у поклонников.
На днях певица выступила на стадионе в Нижнем-Новгороде (Россия), а снимки с выступления выложила в свой микроблог.
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