RU  UA

Лайм

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Лобода рассказала о своем самом большом страхе

Певица боится высоты

четверг, 18 июля 2019, 13:17
читати статтю українською

Украинская певица Светлана Лобода, которая в последнее время живет и работает в России, больше всего на свете боится высоты.

Об этом рассказала сама исполнительница на своей странице в Instagram. 36-летняя знаменитость опубликовала фото с недавнего концерта в РФ, на котором она запечатлена на висящей над сценой конструкции.

"У меня есть один страх, я боюсь высоты, сильно, и каждый раз эти прыжки, и полеты....черт бы их побрал, все ради вас. Чего боишься ты?", - поинтересовалась она у поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@lobodaofficial)

На днях певица выступила на стадионе в Нижнем-Новгороде (Россия), а снимки с выступления выложила в свой микроблог.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Погибшему Кузьме Скрябину выписали штраф: в сети негодуют

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко сообщил, что на имя погибшего Кузьмы Скрябина пришло уведомление о штрафе в размере 1613 гривен 35 копеек.

Умерла выдающаяся украинская актриса

18 июля ушла из жизни знаменитая украинская актриса Валентина Зимняя.

Он тебя бросит: молодая возлюбленная Виктора Павлика рассказала о реакции людей на роман с певцом

Екатерина Репяхова, возлюбленная Виктора Павлика, рассказала, что получает негативные комментарии в соцсетях.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: