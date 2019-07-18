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Стал независимым: Потап рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы с Каменских

Рэпер с легкостью распрощался со статусом холостяка

четверг, 18 июля 2019, 17:08
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Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) признался, что после того, как женился на певице Насте Каменских стал более независимым.

Об этом он рассказал в интервью каналу "Украина". По словам музыканта, он с легкостью распрощался со статусом холостяка.

"Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти", - признался Потап.

Сейчас звездные супруги отправились в мини-отпуск в Прагу, так как, по словам рэпера, медовый месяц они "не догуляли". "Кстати, я уже успел отдохнуть вместе с сыном – мы летали на вертолете в Одессу. Мы вместе с ним часто устраиваем такие "вылазки", поэтому немного "разбили" наше лето", - добавил Потап.

  • Настя и Потап поженились 23 мая. Свадебная церемония прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" украинского шоу-бизнеса.
  • После чего влюбленные на частном самолете отправились в свадебное путешествие. Свой медовый месяц новоиспеченные супруги провели в Турции.

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