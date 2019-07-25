Голливудская звезда Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, известная многим по роли в фильме "Дьявол носит Prada", ждет второго ребенка.

О своей беременности 36-летняя знаменитость сообщила в своем Instagram, прикрепив к посту фото с округлившимся животиком. На черно-белом снимке Энн позирует в зеркале, демонстрируя свои изменившиеся формы.

В подписи к снимку актриса намекнула, что столкнулась с трудностями при планировании малыша.

"Это не для фильма. Ну а если отбросить шутки, то хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что ни один из моих путей стать мамой не был прямым", - написала Хэтэуэй.

Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман уже воспитывают сына Джонатана Роузбэнкса Шульмана, который появился на свет в 2016 году.

Актриса вышла замуж за дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана 29 сентября 2012 года. Церемония бракосочетания прошла в поместье города Биг-Сюр (штат Калифорния).

Израильская модель Бар Рафаэли, которая в этом году была одной из ведущих Евровидения, готовится стать мамой в третий раз.Радостной новостью 34-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

О своей беременности сообщила и бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос.

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