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Известный украинский певец заговорил о завершении карьеры: что произошло

Макс Барских уходит со сцены?

четверг, 25 июля 2019, 11:06
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Популярный украинский певец Макс Барских уходит со сцены и отправляется в прощальный тур. Такими заголовками запестрили СМИ после выхода сюжета на российском телеканале МУЗ-ТВ.

В ролике сказано, что певец объявил о завершении музыкальной карьеры, а причиной якобы стала нехватка времени на личную жизнь. А сам певец говорит в интервью, что тур возможно будет последним. То есть артист не утверждал, что уходит со сцены, а только намекнул (видео смотрите ниже).

"Мне хочется уделить немножко времени себе, своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям и возвращаюсь одиноким домой, засыпаю один", - говорит на видео Макс.

"Впервые поедем в Австралию, Копенгаген, Чехию... Стараюсь к нему (туру, - Ред.) готовиться морально, так как это тяжело. Есть вероятность того, что этот тур будет последним", - сказал Барских.

  • Ранее в Москве состоялась церемония вручения престижной российской музыкальной "Премии МУЗ-ТВ 2019". На мероприятии появились и украинские артисты - Ани Лорак, Светлана Лобода, Макс Барских, Анна Седокова, Alekseev и MARUV.
  • Макс Барских оказался под шквалом критики своих фолловеров в Instagram. Он опубликовал видео конфуза, который с ним случился во время вечеринки в Каннах (Франция). Дальнейшее поведение артиста на записи вызвало негодование.

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