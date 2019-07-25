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Выборы-2019: кто из украинских звезд таки проходит в Верховную Раду

Кто вскоре начнет осваивать новую профессию и за что намерены бороться новоиспеченные нардепы

четверг, 25 июля 2019, 20:16
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В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. Примечательно, что в этом году в Верховную Раду массово ринулись украинские знаменитости - звезды телевидения, певицы, актеры и юмористы. Правда, убедить избирателей удалось не всем.

Официально результаты выборов еще не были объявлены, но к концу этой недели уже можно определить имена тех, кому все же придется осваивать новую профессию.

  • Святослав Вакарчук (музыкант, певец, лидер группы "Океан Ельзи")
  • Партия "Голос"

Как часто припоминают Вакарчуку журналисты, в политику он придет не впервые. Дебют музыканта в стенах ВР случился в 2007 году, тогда лидер ОЕ стал депутатом от блока "Наша Украина - Народная самооборона". В своих интервью Вакарчук уже не раз отмечал, что новая профессия никак не повлияет на жизнь его группы, которая так же будут давать концерты в полном составе.

  • Александр Скичко (телеведущий, шоумен, звезда шоу "Україна має талант", ведущий Евровидения-2017 в Киеве)
  • Партия "Слуга народа"

Плюс один к числу шоуменов в Верховной Раде. К партии "Слуга народа" примкнет ведущий Александр Скичко. Как частенько припоминают таблоиды, сегодня Скичко также является зятем Леонида Юрушева - бизнесмена и одного из богатейших людей Украины. В своих обращениях к фолловерам в сети шоумен заявлял, что идет в политику, потому что ему надоело слушать пустые обещания нардепов и ездить по разбитым дорогам.

  • Роман Грищук (телеведущий, актер, руководитель студии "Мамахохотала")
  • Партия "Слуга народа"

Присоединиться к числу нардепов IX созыва решил и КВН-щик, комик Роман Грищук. На новом рабочем месте руководитель студии "Мамахохотала" пообещал бороться за процветание украинской столицы и отстаивать вопросы молодежной политики.

  • Николай Тищенко (бизнесмен, ресторатор, экс-судья кулинарного проекта "МастерШеф")
  • Партия "Слуга народа"

Звезда соцсетей, ресторатор Николай Тищенко тоже видит себя в стенах Верховной Рады. Некогда судья кулинарного шоу намерен помогать президенту в вопросах реформ, безопасности страны, а также собирается приложить усилия к борьбе с коррупцией.

  • Юрий Корявченков (КВН-щик, юморист, актер студии "Квартал 95")
  • Партия "Слуга народа"

Вопреки слухам и различным доводам, по следам лидера студии "Квартал 95" пошел лишь актер Юрий Корявченков. Как и Вакарчук, заняв место в ВР, комик не намерен оставлять свою деятельность в "Квартале". При этом Корявченков обещает увеличить инвестиции в медицину.

Кому повезло меньше

Незадолго до выборов СМИ называли десятки имен знаменитостей, которые якобы собрались в Верховную Раду. По факту в бюллетенях "звездных" имен оказалось значительно меньше. И все же пройти в святая святых не удалось шоумену Сергею Притуле, певице Анастасие Приходько и ее коллегам по цеху Михаилу Поплавскому, Иво Бобулу, Виталию и Светлане Билоножко, а также юмористу Сергею Сивохо.

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