Выборы-2019: кто из украинских звезд таки проходит в Верховную Раду

В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. Примечательно, что в этом году в Верховную Раду массово ринулись украинские знаменитости - звезды телевидения, певицы, актеры и юмористы. Правда, убедить избирателей удалось не всем.

Официально результаты выборов еще не были объявлены, но к концу этой недели уже можно определить имена тех, кому все же придется осваивать новую профессию.

Святослав Вакарчук (музыкант, певец, лидер группы "Океан Ельзи")

(музыкант, певец, лидер группы "Океан Ельзи") Партия "Голос"

Как часто припоминают Вакарчуку журналисты, в политику он придет не впервые. Дебют музыканта в стенах ВР случился в 2007 году, тогда лидер ОЕ стал депутатом от блока "Наша Украина - Народная самооборона". В своих интервью Вакарчук уже не раз отмечал, что новая профессия никак не повлияет на жизнь его группы, которая так же будут давать концерты в полном составе.

Александр Скичко (телеведущий, шоумен, звезда шоу "Україна має талант", ведущий Евровидения-2017 в Киеве)

(телеведущий, шоумен, звезда шоу "Україна має талант", ведущий Евровидения-2017 в Киеве) Партия "Слуга народа"

Плюс один к числу шоуменов в Верховной Раде. К партии "Слуга народа" примкнет ведущий Александр Скичко. Как частенько припоминают таблоиды, сегодня Скичко также является зятем Леонида Юрушева - бизнесмена и одного из богатейших людей Украины. В своих обращениях к фолловерам в сети шоумен заявлял, что идет в политику, потому что ему надоело слушать пустые обещания нардепов и ездить по разбитым дорогам.

Роман Грищук (телеведущий, актер, руководитель студии "Мамахохотала")

(телеведущий, актер, руководитель студии "Мамахохотала") Партия "Слуга народа"

Присоединиться к числу нардепов IX созыва решил и КВН-щик, комик Роман Грищук. На новом рабочем месте руководитель студии "Мамахохотала" пообещал бороться за процветание украинской столицы и отстаивать вопросы молодежной политики.

Николай Тищенко (бизнесмен, ресторатор, экс-судья кулинарного проекта "МастерШеф")

(бизнесмен, ресторатор, экс-судья кулинарного проекта "МастерШеф") Партия "Слуга народа"

Звезда соцсетей, ресторатор Николай Тищенко тоже видит себя в стенах Верховной Рады. Некогда судья кулинарного шоу намерен помогать президенту в вопросах реформ, безопасности страны, а также собирается приложить усилия к борьбе с коррупцией.

Юрий Корявченков (КВН-щик, юморист, актер студии "Квартал 95")

Партия "Слуга народа"

Вопреки слухам и различным доводам, по следам лидера студии "Квартал 95" пошел лишь актер Юрий Корявченков. Как и Вакарчук, заняв место в ВР, комик не намерен оставлять свою деятельность в "Квартале". При этом Корявченков обещает увеличить инвестиции в медицину.

Кому повезло меньше

Незадолго до выборов СМИ называли десятки имен знаменитостей, которые якобы собрались в Верховную Раду. По факту в бюллетенях "звездных" имен оказалось значительно меньше. И все же пройти в святая святых не удалось шоумену Сергею Притуле, певице Анастасие Приходько и ее коллегам по цеху Михаилу Поплавскому, Иво Бобулу, Виталию и Светлане Билоножко, а также юмористу Сергею Сивохо.

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