Экс-жена Потапа засветилась в объятиях лидера Rammstein в Баку: там он познакомился и с Лободой

Бывшая жена рэпера Потапа, со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая поделилась в сети снимком, на котором запечатлена с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram. Кадр был сделан на международном музыкальном фестивале "Жара", который стартовал в Баку 25 июля. На снимке Ирина прижимается к щеке музыканта, изображая поцелуй.

Данный снимок вызвал бурную реакцию в сети. Дело в том, что два года назад на этом фестивале Тилль "зажигал" со Светланой Лободой, а вскоре певица родила дочь Тильду. Паре тут же приписали роман, а Линдеманна назвали отцом девочки.

Под постом Ирины принялись шутить: "После такого фото Лобода забеременела", "Смотрите, Лобода уже родила, вы следующая", "Лобода фоткала?", "Через 7 месяцев будет милый клип с танцующими беременными женщинами", "Они беременнеют от одного его взгляда", "Фотка заряжена на беременность", "Аккуратно, Лобода уже родила после совместного фото", - иронизируют подписчики Горовой.

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода на фестивале "Жара" в 2017 году

Напомним, что "Жара" - ежегодный международный летний музыкальный фестиваль, который проходит в Баку (Азербайджан). Организаторами мероприятия являются российский певец Эмин Агаларов (Emin) и Григорий Лепс, которого называют любимым певцом Путина, а также создатель "Русского радио" Сергей Кожевников.

23 мая состоялась свадьба одной из самых таинственных пар украинского шоу-бизнеса - Насти Каменских и Потапа. На торжестве было замечено много звездных гостей, среди которых была и бывшая супруга рэпера Ирина Горовая. Продюсер появилась на празднике в компании нового бойфренда.

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