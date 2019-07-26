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Танці з зірками-2019: названа первая пятерка участников нового сезона

В Instagram шоу стартовал #танціззіркамиchallenge

пятница, 26 июля 2019, 14:17
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В сети проходит #танціззіркамиchallenge, в рамках которого станут известны имена всех участников нового сезона шоу "Танці з зірками", который стартует на канале "1+1" уже 25 августа.

По задумке, на этот раз звездных участников выбирает главный символ нового сезона - дискобол. В проекте примут участие те знаменитости, к которым прикатится большой блестящий шар с приглашением.

Так, первыми участниками стали известный телеведущий Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, известный по комедии "Свингеры".

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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Следующей дискобол получила ведущая программы "Все буде добре" на канале СТБ Надежда Матвеева, которая в свою очередь передала эстафету актерам Алексею Яровенко и Ксении Мишиной, известным зрителю по сериалам "Хороший хлопець", "У неділю рано зілля копала" та "Кріпосна".

    Владимир Остапчук - украински актер и телеведущий. Он известен по проектам "Инспектор. Города" и "Король десертов" (телеканал "1+1") и шоу "Икона стиля" и "Богиня шопинга" на канале ТЕТ. В 2017 году Остапчук был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение".

    Виктория Булитко (36 лет)

    Виктория Булитко - украинская актриса телевидения, кино и театра. С 2015 года - резидент юмористического Dizel Studio. Актриса известна по таким фильмам и сериалам, как "Побег из "Новой жизни", "Возвращение Мухтара-2", "Красотки", "Мир Сони", "Женский доктор" и многим другим.

    Михаил Кукуюк (45 лет)

    Михаил Кукуюк - украинский актер театра и кино, а также лидер музыкальной группы "КукаТаБанда". Актер запомнился украинскому зрителю по эротической комедии "Свингеры".

    Надежда Матвеева (50 лет)

    Надежда Матвеева - ведущая программ "Все буде добре" и "Все буде смачно!" на канале СТБ, любимая миллионами украинцев.

    Людмила Барбир (36 лет)

    Людмила Барбир - украинская актриса и телеведущая. Работала на канале ТЕТ, где вела шоу "Теория измены". С 2013-го года в паре с Русланом Сеничкиным, прошлогодним участником "Танців з зірками", ведет утреннее шоу "Сніданок з 1+1".

  • Ранее стало известно, третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.
  • Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

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