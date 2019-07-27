Сколько любви и нежности: Бабкин умилил фанов пением новорожденному сыну

Украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно в четвертый раз стал отцом, поделился с поклонниками трогательным видео с новорожденным сыном Елисеем.

Ролик певец обнародовал в своем Instagram. На кадрах видео счастливый папа сидит на кухне и поет малышу композицию "Луч солнца золотого" из мультфильма "Бременские музыканты", аккомпанируя себе на гитаре.

"Вечерний Кухонник (ударение на -У-) Есть квартирник, есть природник, есть крышник, а у нас кухонник", - подписал ролик музыкант.

Видео наполнено теплотой и нежностью, что сразу и отметили поклонники в комментариях. "Как это мило", "Сколько любви и нежности", "Вы такой счастливый", "Можно смотреть бесконечно", "Так мило.. и за душу берет", "Необыкновенно чувственно, мило, тепло", "Какая нежная любовь", - пишут фаны.

Напомним, что Елисей появился на свет 18 июня в одном из киевских роддомов. Имя мальчику супруги выбрали еще задолго до его появления на свет - оно пришло Снежане во сне.

Сергей и Снежана Бабкины также воспитывают 12-летнего сына Артура и 8-летнюю Васелину. Также у музыканта есть сын Илья от первого брака.

21 июня на выезде из роддома Сергей Бабкин и его супруга Снежана показали первые совместные фотографии с новорожденным Елисеем.

Ранее Сергей Бабкин умилил своих фолловеров в Instagram семейным фото, на котором запечатлен с детьми и беременной супругой Снежаной.

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