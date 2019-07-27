RU  UA

Лайм

Сколько любви и нежности: Бабкин умилил фанов пением новорожденному сыну

Певец показал, как проводит вечера с малышом

суббота, 27 июля 2019, 09:48
читати статтю українською

Украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно в четвертый раз стал отцом, поделился с поклонниками трогательным видео с новорожденным сыном Елисеем.

Ролик певец обнародовал в своем Instagram. На кадрах видео счастливый папа сидит на кухне и поет малышу композицию "Луч солнца золотого" из мультфильма "Бременские музыканты", аккомпанируя себе на гитаре.

"Вечерний Кухонник (ударение на -У-) Есть квартирник, есть природник, есть крышник, а у нас кухонник", - подписал ролик музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Видео наполнено теплотой и нежностью, что сразу и отметили поклонники в комментариях. "Как это мило", "Сколько любви и нежности", "Вы такой счастливый", "Можно смотреть бесконечно", "Так мило.. и за душу берет", "Необыкновенно чувственно, мило, тепло", "Какая нежная любовь", - пишут фаны.

Напомним, что Елисей появился на свет 18 июня в одном из киевских роддомов. Имя мальчику супруги выбрали еще задолго до его появления на свет - оно пришло Снежане во сне.

Сергей и Снежана Бабкины также воспитывают 12-летнего сына Артура и 8-летнюю Васелину. Также у музыканта есть сын Илья от первого брака.

  • 21 июня на выезде из роддома Сергей Бабкин и его супруга Снежана показали первые совместные фотографии с новорожденным Елисеем.
  • Ранее Сергей Бабкин умилил своих фолловеров в Instagram семейным фото, на котором запечатлен с детьми и беременной супругой Снежаной.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Танці з зірками-2019: названы новые участники третьего сезона

Первыми звездными участниками нового сезона шоу "Танці з зірками" стали Владимир Остапчук, Виктория Булитко, Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.

54-летняя Моника Белуччи снялась в не по возрасту эффектной фотосессии в бассейне

Для выпуска модного журнала актриса также ответила на вопросы о личной жизни

От платьев до спецодежды ЧАЭС: украинские звезды отличились нарядами на открытии фестиваля Жара-2019

Украинские артисты Настя Каменских, Mozgi, Надя Дорофеева удивили нарядами на открытии фестиваля "Жара-2019" в Баку.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: