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Ани Лорак и ее новый возлюбленный ответили хейтерам поцелуем на камеру: фото

С момента появления снимков аккаунт стал закрытым

среда, 31 июля 2019, 09:56
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Молодой бойфренд Ани Лорак, 26-летний Егор Глеб, поделился в сети интимным фото, на котором нежно целует певицу.

Снимок был опубликован в Instagram 90210.group. В кадре парочка слилась в нежном поцелуе в темном уголке звукозаписывающей студии. При этом музыкант показывает камере неприличный жест. Глеб оставил публикацию без подписи, ограничившись смайлом 18+.

Егор Глеб также опубликовал снимок, на котором виден лишь силуэт Ани Лорак в момент исполнения песни. "КК" - таинственно подписал он кадр. Судя по всему, за этими буквами кроются инициалы певицы - Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак).

Примечательно, что с момента появления снимков аккаунт стал закрытым. А Ани Лорак лайкает и комментирует эти фото со своего профиля.

О том, что на снимках запечатлена именно Ани Лоарк - сомнений нет. В микроблоге певицы опубликован аналогичный снимок, сделанный в той же студии.

"Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждете?", - намекнула певица на запись нового альбома.

  • Ранее Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, рассказала об отношениях со своим бывшим возлюбленным и нынешним бойфрендом Ани Лорак, музыкантом Егором Глебом.

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