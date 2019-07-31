RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

В семье звезды "Игры престолов" случилось горе: актриса с мужем показали памятные тату

Супруги тяжело переживают смерть питомца

среда, 31 июля 2019, 12:02
читати статтю українською

Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла в "Игре престолов" роль Сансы Старк, и ее муж Джо Джонас потеряли любимого питомца - собаку Уолдо Пикассо. В память о погибшей собачке супруги решили сделать одинаковые тату.

Фото рисунков Софи и Джо разместили на своих страницах в Instagram. Они оба набили на руке пушистую мордочку Уолдо с разными глазами.

"Я скучаю по тебе, Уолдо. Покойся с миром, мой маленький", - написала Тернер. Джонас также показал новую татуировку, которая расположилась среди других рисунков на его руке. "R.I.P. мой маленький ангел", - написал он.

Татуировка Софи Тернер

Татуировка Джо Джонаса

Известно, что питомец супругов породы хаски погиб на прошлой неделе. Уолдо сорвался с поводка и выбежал на проезжую часть, где его сбила машина.

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в ноябре 2016 года, а 1 мая сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Церемония бракосочетания состоялась сразу после музыкальной премии Billboard Music Awards.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ани Лорак и ее новый возлюбленный ответили хейтерам поцелуем на камеру: фото

Молодой возлюбленный Ани Лорак, музыкант Егор Глеб, показал поцелуй с певицей.

Похоже, принц Гарри становится лысым: врач объяснил изменения во внешности герцога

Врач Королевской клиники в Манчестере объяснил изменения во внешности герцога

Мальчик, девочка, арбуз? Разведенная солистка "НеАнгелов" озадачила фанов большим животом

Певица Слава Каминская показала в сети неоднозначное видео, на котором засветила большой живот.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: