В семье звезды "Игры престолов" случилось горе: актриса с мужем показали памятные тату

Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла в "Игре престолов" роль Сансы Старк, и ее муж Джо Джонас потеряли любимого питомца - собаку Уолдо Пикассо. В память о погибшей собачке супруги решили сделать одинаковые тату.

Фото рисунков Софи и Джо разместили на своих страницах в Instagram. Они оба набили на руке пушистую мордочку Уолдо с разными глазами.

"Я скучаю по тебе, Уолдо. Покойся с миром, мой маленький", - написала Тернер. Джонас также показал новую татуировку, которая расположилась среди других рисунков на его руке. "R.I.P. мой маленький ангел", - написал он.

Татуировка Софи Тернер

Татуировка Джо Джонаса



Известно, что питомец супругов породы хаски погиб на прошлой неделе. Уолдо сорвался с поводка и выбежал на проезжую часть, где его сбила машина.



Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в ноябре 2016 года, а 1 мая сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Церемония бракосочетания состоялась сразу после музыкальной премии Billboard Music Awards.

Ранее Софи Тернер призналась, что в подростковом возрасте изнуряла себя голодовками, из-за чего в 19 лет столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

Тату на предплечье британской актрисы Софи Тернер оказалось спойлером финала фэнтези-саги "Игра престолов".

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