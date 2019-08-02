Миллионы долларов: названы гонорары популярных украинских артистов

Режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев рассекретил заработки своих подопечных - украинских артистов Макса Барских и Татьяны Решетняк, известной под сценическим псевдонимом TAYANNA.

Так, в интервью блогеру Андрею Остапчуку продюсер назвал впечатляющие суммы. Интересно, что гонорар Татьяны Решетняк в разы меньше. (видео смотрите ниже).

"В целом любой топовый артист, каким является Макс Барских, зарабатывает около трех миллионов долларов за год. TAYANNA зарабатывает около трехсот тысяч долларов, но эти деньги всегда в обороте. Будет еще круче, нужно только время", - рассказал Бадоев.

Что касается своих заработков, Бадоев ответил уклончиво: "Я не хочу сказать какую-то сумму, чтобы к ней привязались". По словам клипмейкера, гонорар он получает не за проект, а за день. К примеру, за день работы с Даном Баланом он получил 25 тысяч долларов.

Ранее Алан Бадоев рассказал, что самое дорогое видео он снимал для легендарной певицы Лары Фабиан.

Недавно в Москве состоялась церемония вручения престижной российской музыкальной "Премии МУЗ-ТВ 2019". На мероприятии появились и украинские артисты - Ани Лорак, Светлана Лобода, Макс Барских, Анна Седокова, Alekseev и MARUV.

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