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Викторию Бекхэм вернут в Spice Girls ради юбилея легендарного фестиваля

В честь 50-летия фестиваля Гластонбери Spice Girls могут вернуться в полном составе

вторник, 6 августа 2019, 16:02
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Участница Spice Girls Мел Би (Мелани Браун) в интервью изданию Mail Online сообщила, что в честь 50-летия британского фестиваля Гластонбери планирует собрать группу в полном составе. Виктория Бекхэм, проигнорировавшая воссоединение Spice Girls в 2018 году, также может оказаться на сцене.

“Виктория - это Виктория. Она не хотела воссоединяться. Но я позабочусь о том, чтобы в следующем году, к 50-летию Гластонбери, нас было больше. Сейчас я убеждаю Викторию согласиться, и у меня все получится”, - пообещала 44-летняя исполнительница.

Также Мел Би рассказала о сложных отношениях с другой участницей группы, рыжеволосой Джери Холлиуэлл. Ссора девушек еще в 90-х стала притчей во языцех среди фанатов.

«Джери и я сейчас в хороших отношениях. В последний вечер на [стадионе] “Уэмбли” Джери сделала кое-что, значившее для меня больше, чем для других девушек. Она извинилась за то, что ушла из группы в 1998 году, - разоткровенничалась певица. - Мы были так близки, а потом она просто ушла, не объясняя, почему. Она ни разу не говорила “прости”, вплоть до выступления, которое прошло несколько недель назад. Сказав это, она крепко меня обняла, и у нас обеих были слезы на глазах. Потому что в глубине души мы знали, что сказать это нужно было давно”.

Напомним, что популярная в 90-х группа Spice Girls воссоединилась в конце лета 2018 года, а в 2019-м Эмма Бантон, Джери Холлиуэлл, Мелани Браун и Мелани Чисхолм (Мел Си) объявили о гастролях. Большое турне The Spice World – 2019 Tour включало 13 концертов, последний из которых состоялся 15 июня на лондонском стадионе “Уэмбли”. Виктория Бекхэм отказалась присоединиться к группе “из-за обязательств, касающихся модного бизнеса”.

  • Ранее Мелани Браун ошарашила публику заявлениям об интимной связи с Джери Холлиуэлл. По словам Мел Би, секс у них случился по дружбе, и всего один раз.
  • Косметолог Виктории Бекхэм поделился секретами ее красоты и молодости. Бекхэм делает маску для лица на основе черной икры, инъекции стволовых клеток и другие дорогостоящие процедуры.

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