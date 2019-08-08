Известный актер спас ребенка из жесткого ДТП: видео с места аварии

Американский актер Дэнни Трехо, который получил известность благодаря фильмам "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете" помог спасти ребенка из перевернувшегося автомобиля.

Об этом "кинозлодей" рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав видео с места ДТП. 75-летний актер стал свидетелем жуткой аварии с двумя машинами. По словам Дэнни, он услышал детский плач, который раздавался из перевернутого авто, и кинулся на помощь.

Актер залез в машину и увидел пристегнутого малыша к автомобильному креслу. Он попытался отстегнуть младенца, но ремень безопасности сразу не поддался. Тогда ему на помощь пришла другая очевидица аварии, которая помогла расстегнуть ремень с противоположной стороны. В итоге ребенок был спасен.

Малыш и другие пострадавшие отправились в больницу, их жизни ничего не угрожает.

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