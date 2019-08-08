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Известный актер спас ребенка из жесткого ДТП: видео с места аварии

Малыш и другие пострадавшие отправились в больницу, их жизни ничего не угрожает

четверг, 8 августа 2019, 12:37
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Американский актер Дэнни Трехо, который получил известность благодаря фильмам "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете" помог спасти ребенка из перевернувшегося автомобиля.

Об этом "кинозлодей" рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав видео с места ДТП. 75-летний актер стал свидетелем жуткой аварии с двумя машинами. По словам Дэнни, он услышал детский плач, который раздавался из перевернутого авто, и кинулся на помощь.

Актер залез в машину и увидел пристегнутого малыша к автомобильному креслу. Он попытался отстегнуть младенца, но ремень безопасности сразу не поддался. Тогда ему на помощь пришла другая очевидица аварии, которая помогла расстегнуть ремень с противоположной стороны. В итоге ребенок был спасен.

Малыш и другие пострадавшие отправились в больницу, их жизни ничего не угрожает.

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    Публикация от Danny Trejo (@officialdannytrejo)

  • Ранее канадский актер Киану Ривз, наиболее известный по фильму "Матрица", попал на аварийный рейс. Самолет, на котором находился звезда Голливуда, совершил вынужденную посадку. Актер помог случайным попутчикам добраться до дома.
  • Американский актер Трэйси Морган угодил в ДТП в Нью-Йорке, подмяв свой новенький спорткар Bugatti Veyron 2012 года. По иронии судьбы, в аварию Морган попал через 15 минут после покупки авто.

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