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Без тебя все бы было не то: MONATIK растрогал обращением к жене в день ее рождения

Певец написал трогательный стих

суббота, 10 августа 2019, 12:44
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В субботу, 10 августа, свой день рождения празднует Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика).

По случаю праздника хитмейкер написал супруге трогательное стихотворение и выложил его в Instagram. К своему посту музыкант прикрепил несколько снимков с именинницей. На первом фото супруги запечатлены в обнимку, на втором - Ирина позирует с сыновьями.

Если бы я тебя не встретил,
шептал бы рифмами, как сейчас, этот ветер?
Светил бы звездами, вечно молодой вечер?
Был бы будень так ясен и светел?
Если бы я Тебя не встретил... Набрался бы смелости вызовы бросить
нерешаемым, казалось бы, самым сложным вопросам,
недосягаемым, нерушимым вершинам?
Не встреть я Тебя, что бы тогда было?
Слушал бы смех, такой свежий как иний,
детский, искренний, самый любимый?

Видел бы взгляды, которые мигом
бит сердца делают неуловимым?
Была бы жажда жить неутолимой...?
Скорее всего жажда была бы, но... к ливням...
Которые так необходимы пустыне,
трещину давшей от пустоты и уныния.

Да без тебя все бы было не то...
А то что есть, я обожаю безумно.
И что бы было, не встреть я тебя.
Я знать не хочу ...
Я люблю!
Я каждый день благодарю
за то что это все обоюдно ... Сегодня, я почему то задумался о том что бы было,
если бы жить пришлось не любя...
Я знать не хочу, представлять не хочу что бы было... не встреть я Тебя.

"С днем рождения любимая I.V", - написал в конце поста MONATIK.

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