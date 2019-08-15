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Ольга Сумская рассказала о проблемах из-за своей эффектной внешности

Внешность актрисы стала преградой для ее карьеры

четверг, 15 августа 2019, 12:18
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Украинская актриса Ольга Сумская часто становилась заложницей своей эффектной внешности, а однажды из-за своей красоты даже лишилась роли.

Об этом она рассказала в интервью журналистам "Ранок з Україною" на канале "Украина". 52-летняя артистка поделилась неприятной историей, которая произошла с ней несколько лет назад (видео смотрите ниже).

"Был один режиссер, который просто намекал и предлагал, скажем, пойти с ним на кофе куда-то, приглашал к себе домой. Я отказала и после этого он просто меня убрал из картины", - вспомнила Ольга.

По словам Сумской, режиссер не только забрал у нее роль, но и стал распространять о ней лживые слухи.

"Ужасно, ужасно! Помню, он начал сплетничать, рассказывать своим коллегам режиссерам и директору студии, что актрису Сумскую не надо приглашать, ведь она такая-сякая. Дезинформировал всех по поводу моих актерских способностей, а это самое болезненное, что может быть для актера", – поделилась актриса.

  • Ранее Ольга Сумская понастольгировала по детству, показав, как проходили ее летние каникулы. Актриса показала несколько черно-белых снимков из личного архива, на которых позирует у моря.

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