Звезда “Форсажа” Дуэйн Джонсон женился: фото свадьбы на Гавайях

Звезда “Форсажа” и “Джуманджи” Дуэйн “Скала” Джонсон и его 34-летняя подруга Лорен Хашиан связали себя узами брака на секретной церемонии на Гавайях.

"Мы согласны. 18 августа 2019 года. Гавайи”, - поделился в Инстаграме 47-летний актер.

Несколько известных друзей Джонсона поздравили молодоженов, в том числе его коллеги по фильму “Джуманджи” Кевина Харт и Карен Гиллан.

“Поздравляю, мужик», - написал Харт.

Для Джонсона брак с Лорен Хашиан - второй по счету. Первой женой актера в 1997 году стала Дэни Гарсиа. Они расстались в 2007 году и воспитывают 18-летнюю дочь Симону.

У Хашиан и Джонсона, которые были вместе с 2007 года, есть две дочери: трехлетняя Жасмин и годовалая Тиана.

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