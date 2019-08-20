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Не создана для брака: жена Уилла Смита рассказала о трудностях семейной жизни

Джада Пинкетт-Смит откровенничает о личной жизни, и на это у нее есть причины

вторник, 20 августа 2019, 12:58
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Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит уже давно открыто рассказывают общественности о своих отношениях. Так, в 2018 году на шоу Пинкетт-Смит Red Table Talk актриса вызвала мужа на откровенный разговор о проблемах в семье. Год спустя в интервью изданию The Guardian 47-летняя Пинкетт-Смит объяснила, почему супруги решили посвятить всех в свою личную жизнь.

“Я знала, что не создана для обычного брака, - говорит Пинкетт-Смит. - Еще до того, как выйти замуж, я говорила: “Это меня убьет”. И это чертовски близко к правде! Так почему бы нам не поделиться тем, через что мы прошли, когда мы видим, что другие люди пытаются в этом разобраться? Мы решили вынести это на публику, сделав частью исцеления. Мне казалось, что если у нас нет реального понимания проблем, межличностные отношения попросту невозможны”.

Пинкетт-Смит пояснила, что сомнения у нее вызывали не отношения с Уиллом Смитом, а сам институт брака.

“Уилл - мой спутник жизни, и я не могла просить о лучшем. Я обожаю его и не хочу, чтобы люди думали, что я не хотела выходить замуж из-за него. Но могу вас заверить, что некоторые из самых влиятельных женщин мира чувствуют себя запертыми в клетке из-за жертв, которые они приносят ради замужества. Поэтому я хотела поговорить о том, что мы действительно думаем о браке”, - продолжила она.

Недавно в интервью журналу People Пинкетт-Смит рассказала о том, что чувствует себя “истощенной”, переживая тяжелые времена со своим мужем. Но актриса уверена, что совместными усилиями они могли бы наладить хорошие отношения.

“Любовь, которую мы с Уиллом разделяем, выходит за рамки романтической. Я знаю, что мы можем преобразовать наш союз и воссоздать то, что у нас было”, - сказала актриса.

По словам Пинкетт-Смит, “перестройка” отношений - мучительный процесс, но последние несколько лет были одними из лучших в их совместной истории.

“Я чувствую, что у нас более сильная связь, чем была в начале отношений”, - призналась она.

Слухи о том, что Уилл Смит разводится с женой, появлялись в СМИ систематически, но никогда не подтверждались.

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