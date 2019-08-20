Тайные роды в США и воспитание без пола: главные мифы СМИ о сыне принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл - одна из самых обсуждаемых таблоидами пар. И этот статус они получили еще задолго до рождения первенца, сына Арчи в мае этого года. Пополнение в королевской семье, как того и стоило ожидать, стало значимым событием в мире СМИ, а также и поводом для появления массы различных слухов и доводов.

За последние несколько месяцев, включая период беременности Меган Маркл, мировые таблоиды выпустили множество ложных историй о том, как герцоги воспитывают или планируют воспитывать своего ребенка. Как пишет Gossip Cop, семье приписывали тайные роды в США, воспитание ребенка без пола и даже супружеские измены.

Принц Гарри и Меган Маркл намерены оставить королевскую семью

Серия неправдивых историй облетела СМИ еще до рождения первенца герцогов. В числе самых громких оказался слух, что пара покинет королевскую семью ради воспитания сына вдали от славы и всеобщего внимания. Традиционно источником лжи выступал некий "собеседник, приближенный к кругу семьи", пожелавший оставить свое имя в тайне. С чего бы это, не правда ли?

Так таблоиды охотно распространяли информацию, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся к историческому событию - к объявлению о выходе из королевской семьи. Пара якобы собиралась поселиться отдельно, вдали от любопытных журналистов и камер папарацци. Забавно, что разговоры об этом продолжались еще месяц после рождения ребенка. Тем не менее, супруги до сих пор не сделала никаких заявлений и по-прежнему проживает поблизости с другими членами королевской семьи.

Незадолго до родов Меган Маркл тайно выехала в США

Даже через пару месяцев после рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл таблоиды не унывали, в сети появлялись новые и новые истории, заголовки которых были один громче другого. Так, в СМИ появилась информация, что герцогиня Сассекская родили ребенка в США, откуда сама родом. В очередной раз таблоиды сослались на "личный источник", утверждавший, что самая обсуждаемая пара Британии после родов в Америке поселилась в доме на берегу океана. Однако, как стало известно позже, малыш Арчи родила в одной из больниц Лондона.

Гендерная независимость первенца принца Гарри и Меган Маркл

Одна из наиболее странных историй вокруг королевской семьи - гендерная независимость сына Арчи. СМИ утверждали, что принц Гарри и Меган Маркл готовы воспитывать ребенка без гендерных стереотипов. То есть с возрастом он сможет сам выбрать – мальчик он или девочка.

Новость, которую и на этот раз распространил некий "источник", категорически опровергли в букингемском дворце.

Арчи - сын Меган Маркл, но не принца Гарри

И, о, да, принц Гарри, вопреки различным разговорам в СМИ, такие является отцом своему ребенку. Примечательно, что ни одно издание, утверждавшее обратное, также не сослалось ни на один реально существующий источник. При этом герцогине Сассекской приписали роман на стороне, а принцу Гарри - всевозможные пороки, из-за которых жена ушла к другому.

Ранее в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи. Похоже, малышу-непоседе было откровенно скучно на помпезном мероприятии.

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