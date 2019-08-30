Узелков встревожил поклонников обращением из онкоцентра: что известно

Украинский боксер, экс-тренер шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков поделился в соцсети снимками из больницы, которые изрядно напугали его поклонников.

Дело в том, что в геолокации спортсмен указал винницкий онкологический центр. На фотографиях Узелков сидит на больничной койке, а медсестра измеряет ему давление. Судя по сообщению боксера, это не первое его попадание в больницу за последнее время.

Накануне боксер анонсировал новый проект, в рамках которого он вместе с Юлией Черницкой, основательницей проекта Fitness mama, будет тренировать участников, желающих похудеть. 29 августа Узелков и Черницкая запланировали прямой эфир, чтобы ответить на все вопросы относительно проекта, но Вячеслав пропустил его из-за госпитализации.

"Дорогие друзья и те, кто просто хотел на меня посмотреть в прямом в эфире. Простите, я опять попал в больницу. Сегодня на прямой эфир я не выйду. Отдельно прошу прощения у @fitness_mama_ua за обещанное время быть и рассказать все в эфире", - написал Вячеслав, сопроводив подпись хэштегами #больница #давление #сердце.

Сообщение спортсмена встревожило его поклонников, а в большей степени - место лечения.

"Славик надеюсь ничего страшного, как то пугает слово "онкоцентр", "Почему Онкоцентр??? Не пугайте", "Слав, что случилось", "Вячеслав, очень уж пугает "онкоцентр"... Вы не шутите! Берегите себя!", "Не очень приятное место для поболеть. Беги от туда беги", - пишут подписчики под постом.

Напомним, что в прошлом году Вячеслав Узелков развелся со своей женой Мариной Боржемской-Узелковой спустя 20 лет брака. Они считались одной из самых крепких звездных пар Украины. Бывшие супруги воспитывают двоих детей - 9-летнего сына Роберта и 6-летнюю дочь Оливию.

Вскоре после развода Вячеслав Узелков рассказал свою версию, почему распался их брак с Мариной Боржемской-Узелковой. Спортсмен признался, что в расставании винит себя.

По словам Марины, развод был неизбежен, так как обстановка в семье становилась невыносимой.

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