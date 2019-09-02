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Киану Ривзу - 55: мы собрали лучшие мемы с актером и любимчиком соцсетей

2 сентября актер отмечает свой 55-й день рождения

понедельник, 2 сентября 2019, 13:35
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В понедельник, 2 сентября, актер Киану Ривз, звезда картин "Матрица" и "Джон Уик", отмечает свой 55-й день рождения. За годы карьеры он прославился не только рядом запоминающихся картин, но и стал героем соцсетей, лицом сотен, если не тысяч популярных мемов.

Все дело в том, что за пределами киноплощадки Ривз остается простым парнем, который не всегда следит за опрятностью, любит выпить и вряд ли откажется сделать совместное фото, если вы встретите его на улице. Так пользователи соцсетей превратили актера в звезду мемов. Не со зла, а лишь потому что он еще тот милаха, который кардинально отличается от своих жестких, непробивных персонажей в кино. Да и кто прям ни разу не смеялся над грустным Киану на скамейке? В день рождения актера мы собрали лучшие мемы с его участием.

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