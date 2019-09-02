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Звезд "Игры престолов" обокрали в Индии: преступники оказались очень забавными

Эмилия Кларк и Роуз Лесли стали жертвами обезьян-воришек

понедельник, 2 сентября 2019, 13:15
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Звезды сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) и Роуз Лесли (Игритт) во время отдыха в Индии стали жертвами милого преступления. В Instagram Кларк написала, что их ограбили обезьяны, но призналась, что они "вряд ли устроят драку".

Актриса поделилась изображением обезьян, крадущих фрукты из гостиничного номера.

Также Кларк коротко рассказала о своем отдыхе. В отпуске актриса успела прочесть две книги, занималась йогой, ела пряности и осознала, что "все, что ты когда-либо искал, можно найти внутри себя".

"Ужасно банально, но боже мой, это правда", - написала она.

Обезьяны-воришки становятся большой проблемой для индийских городов. Леса в стране активно вырубают, и большое количество животных в поисках пищи перебираются поближе к людям. Поскольку в Индии обезьяны имеют сакральный статус, их не обижают. Они, тем временем, бесконтрольно размножаются, воруют продукты, портят городское имущество, кусают и царапают местных жителей и туристов.

  • В апреле 2019 года Эмилия Кларк рассказала об операциях на мозге: звезда Игры престолов перенесла два кровоизлияния в мозг между съемками первых сезонов сериала.

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