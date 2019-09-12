Горбунов записал оригинальное поздравление ко дню рождения Осадчей

В четверг, 12 сентября, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая отмечает день рождения - знаменитости исполняется 36 лет.

По случаю праздника муж ведущей "Светской жизни" Юрий Горбунов записал для супруги оригинальное поздравление, а видео выложил на своей странице в Instagram.

Ролик начинается с теплых слов Юрия и признания в любви Екатерине, а после следует нарезка из коротких видео, где свои пожелания озвучивают коллеги и звездные друзья именинницы. Так, к поздравлениям Горбунова присоединились рэпер и продюсер Потап, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, певица Тина Кароль, участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив, а также Дзидзьо, Настя Каменских, Monatik, Олег Винник и MARUV.

"Катя, дорогая! Этот день особенный не только для меня, но и для твоих друзей! С днем рождения! Будь счастливой! Я люблю тебя, лучшая жена, мама и хозяйка" – написал под роликом Юрий Горбунов.

Поздравили именинницу также телеведущие Маша Ефросинина и Лилия Ребрик, певец Александр Пономарев, исполнительница Джамала и многие другие.

Ранее Юрий Горбунов признался, что Катя Осадчая сама стала инициатором начала их отношений. Ведущий рассказал, что сам не осмеливался сделать первый шаг, так как боялся отказа.

Катя Осадчая рассказала, чем покорил Юрий Горбунов. По словам телеведущей, ее в будущем муже подкупили качества семьянина, необходимые для создания счастливых и гармоничных отношений в семье.

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