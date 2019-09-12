Горбунов записал оригинальное поздравление ко дню рождения Осадчей

В четверг, 12 сентября, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая отмечает день рождения - знаменитости исполняется 36 лет.
По случаю праздника муж ведущей "Светской жизни" Юрий Горбунов записал для супруги оригинальное поздравление, а видео выложил на своей странице в Instagram.
Ролик начинается с теплых слов Юрия и признания в любви Екатерине, а после следует нарезка из коротких видео, где свои пожелания озвучивают коллеги и звездные друзья именинницы. Так, к поздравлениям Горбунова присоединились рэпер и продюсер Потап, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, певица Тина Кароль, участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив, а также Дзидзьо, Настя Каменских, Monatik, Олег Винник и MARUV.
"Катя, дорогая! Этот день особенный не только для меня, но и для твоих друзей! С днем рождения! Будь счастливой! Я люблю тебя, лучшая жена, мама и хозяйка" – написал под роликом Юрий Горбунов.
Поздравили именинницу также телеведущие Маша Ефросинина и Лилия Ребрик, певец Александр Пономарев, исполнительница Джамала и многие другие.
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