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Осталось несколько дней: в СМИ пишут, что Анастасии Заворотнюк прекратили лечение

Популярная актриса находится на гране жизни и смерти

суббота, 14 сентября 2019, 19:29
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В российской прессе появилась информация, что врачи прекратили интенсивное лечение 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В частности об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В московской клинике звезде сериала "Моя прекрасная няня" прекратили проводить специализированную терапию, которая не дала положительных результатов, а только усугубляла состояние актрисы.

Ранее сообщалось, что перед этим она прошла курс лечения в Польше, после которого и попала в реанимацию.

Несмотря на то, что близкие родственники и представители Заворотнюк воздерживаются от комментариев относительно состояния ее здоровья, продюсер группы Ласковый май Андрей Разин подтвердил, что актриса находится в крайне тяжелом состоянии.

Так, Резник пишет, что связался с ее врачами, которые и подтвердили, что актриса находится в коме. По их прогнозам, актрисе осталось жить всего несколько дней, так как ее состояние с каждым часом только ухудшается.

"В Польше все ускорилось — это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил — можно навестить? Говорят, нет — мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны", — рассказал он журналистам.

Разин также добавил, что у Заворотнюк такой же диагноз, как у Жанны Фриске и что обе звезды ранее прибегали к омолаживающей процедуре с использованием стволовых клеток, которая, по его мнению, и могла стать причиной развития онкологии.

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