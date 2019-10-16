Дженнифер Энистон завела Instagram и ее первый пост собрал 8 млн лайков: с таким фото иначе быть не могло

Наверное, это странно в сегодняшних реалиях, но некоторые голливудские звезды действительно отказываются от соцсетей. И донедавна одной из них была звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Актриса была убеждена, что Instagram и Twitter лишь способствуют процветанию нарциссизма. Теперь же знаменитость почему-то изменила свое мнение.

Вечером 15 октября в Instagram появился официальный аккаунт Энистон. В нем - первая фотография актрисы. Спустя три часа под ней собралось почти два миллиона лайков. На утро следующего дня - больше восьми. Иначе быть не могло, ведь этот снимок - настоящий подарок для фанов знаменитого ситкома.

На первом снимке Энистон запечатлена со звездами сериала "Друзья" - Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером: "Теперь мы Друзья и в Instagram", - написала под снимком актриса.

Почему вдруг актриса передумала насчет соцсетей, не известно. В любом случае, ее появлению в этом сообществе явно рады. На странице Энистон уже подписались 6,5 млн пользователей. Примечательно, что в тысячах комментариев под снимками отметились и знаменитости. Так, актрису поприветствовали Риз Уизерспун и Оливия Уайлд. Эмодзи с сердечками отметился даже российский певец Сергей Лазарев.

22 сентября сериалу "Друзья" исполнилось 25 лет. По случаю юбилея в США вышла книга "Поколение друзей", в которой ее автор Саул Аустерлиц раскрыл новые подробности о ситкоме. Читайте 5 самых неожиданных фактов.

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