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Справиться не получается: MONATIK откровенно рассказал о своих зависимостях

Певец признался в своих слабостях

суббота, 19 октября 2019, 10:11
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Популярный украинский артист и кумир молодежи MONATIK (Дмитрий Монатик) зависим от компьютерных игр и от никотина.

Об этом музыкант откровенно рассказал в программе "Зірковий шлях". Певец называет себя "заядлым геймером", а игры - "произведением искусства".

"Я считаю себя заядлым геймером, потому что игры в моем понимании − это отдельное произведение искусства. Если это крутые, классные, затягивающие, сюжетные, остросюжетные я бы даже сказал какие-то экшены", - говорит Дмитрий.

Еще одна "слабость" артиста - сигареты. "Я зависим от никотина. И это, конечно, я отношу к своей слабости сейчас. Думаю, я с этим справлюсь, просто пока как-то не получается", - признался MONATIK, добавив, что выкуривает в день одну пачку сигарет.

  • Ранее MONATIK признался, что лично видел появление своих детей на свет. И рассказал о своей жене, которую он называет "огромным везением".
  • А недавно певец умилил сеть редким семейным фото. В кадре запечатлены сыновья MONATIK'a и его супруга Ирина Демичева.

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