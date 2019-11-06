Тоня Матвиенко показала роскошный подарок к совершеннолетию дочери

В среду, 6 ноября, день рождения отмечает старшая дочь украинской певицы Тони Матвиенко - Ульяне исполняется 21 год.

По случаю совершеннолетия дочери звездная мама написала в своем Instagram трогательный пост-поздравление, а также показала роскошный подарок - автомобиль Smart.

"Сегодня тебе 21, мое дитя. Ты перешла в совершеннолетнюю жизнь. Но для меня ты всегда маленькая. Я хочу чтобы ты была счастлива, никогда не переживала по пустякам. Превращай все в радость, готовься к прекрасному. Я всегда рядом", - написала Тоня.

Напомним, Ульяна родилась когда Тоня была еще совсем юной, ей тогда только исполнилось 17 лет. Почти ничего не известно и об отце девочки – Матвиенко предпочитает не рассказывать о нем.

В январе 2016 года Тоня Матвиенко родила вторую дочку Нину, отцом которой является музыкант Арсен Мирзоян. Малышку назвали в честь ее звездной бабушки - легендарной певицы Нины Матвиенко.

Матвиенко и Мирзоян расписались в марте 2017 года. Пара предпочла скромную роспись без лимузинов, сотни гостей и пафосных нарядов. А уже летом супруги устроили пышную свадьбу, где распорядителем был певец Олег Винник.

А в марте 2018-го звездная пара устроила повторную церемонию в Таиланде. Тоня выходила к Арсену под песню своей мамы "Квітка Душа".

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