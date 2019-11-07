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Family look: MONATIK с женой показали яркие образы в Диснейленде

Звездные супруги посетили знаменитый парк аттракционов

четверг, 7 ноября 2019, 15:58
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Популярный украинский артист MONATIK (Дмитрий Монатик) и его супруга Ирина Демичева посетили знаменитый парк аттракционов в Калифорнии - Диснейленд.

Для похода в "самое счастливое место на земле" звездная пара выбрала одинаковые наряды - клетчатые костюмы в пижамном стиле. Соответствующее фото появилось на странице музыканта в Instagram.

Ирина разбавила модный лук поясной сумочкой кислотного оттенка, а Дмитрий подвернул брюки до середины голени.

"DisneyLand - самое счастливое место на земле. Так говорил Уолт Дисней. Если бы не космические очереди, так и было бы. Почти как дома", - написал под снимком MONATIK.

Поклонникам певца понравилось, что супруги оделись в одном стиле, о чем написали в комментариях под постом.

"Как красиво, когда семья в одинаковых цветах", "Для полноты картины не хватает конечно еще двух маленьких костюмчиков в клеточку", "Четкие прикиды", "Вся семья на стиле", "Пижамный look. Класс", "Веселые костюмчики", "Стиляги", - пишут комментаторы.

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