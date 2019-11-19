Кайли Дженнер подтвердила статус самой молодой миллиардерши в мире, став богаче на 600 миллионов

22-летняя Кайли Дженнер в марте 2019 года была названа Forbes самой молодой среди миллиардеров, которые самостоятельно заработали свое состояние. Теперь бизнесвумен, побившая рекорд Марка Цукерберга, продала контрольный пакет акций своей компании Kylie Cosmetics бьюти-конгломерату Coty за 600 миллионов долларов, пишет People.

Будучи моделью и звездой реалити-шоу, в 2015 году Дженнер создала собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Ее первая коллекция разошлась за 30 секунд, после чего Кайли систематически расширяла линейку. В 2018 году она попала в рейтинг Forbes как одна из самых успешных женщин-предпринимателей, продав косметику на сумму более 630 миллионов долларов с момента запуска бренда. В 2019-м состояние Дженнер оценивалось в 1 миллиард, а стоимость Kylie Cosmetics — в 900 миллионов долларов.

Компании Coty, получившей 51% акций Kylie Cosmetics, принадлежат и другие косметические бренды, включая Covergirl, OPI, Rimmel, GHD и Clairol. Дженнер и ее команда будут продолжать руководить всеми творческими усилиями по разработке продуктов и отвечать за коммуникацию.

"Это партнерство позволит мне и моей команде сосредоточиться на создании и развитии каждого продукта, превращая бренд в международный центр красоты", - сказала она.

Ключом успеха Кайли Дженнер считает социальные сети, где у нее более 270 миллионов подписчиков.

"Социальные сети - это потрясающая платформа, - сказала она в интервью Forbes. - У меня такой легкий доступ к моим поклонникам и моим клиентам".

Хотите узнать, как выглядит автопарк самой молодой миллиардерши в мире? В коллекции Кайли Дженнер есть Rolls-Royce самых разных оттенков и великолепный Bugatti Chiron.

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