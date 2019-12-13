Известные украинки снялись для эротического календаря на 2020 год: среди них - Анна Ризатдинова и Леся Никитюк

Мужской журнал XXL выпустил свой шестой эротический календарь под названием Drive Time. В 2020 году героинями стали самые красивые и сексуальные девушки Украины.

"Люксовые авто и красивые девушки всегда заводили джентльменов. А их сочетание – поистине горячая смесь, способная согреть мужское сердце в самый лютый мороз", - сказано на сайте издания.

На пикантных снимках можно увидеть украинскую гимнастку и финалистку "Танців з зірками-2019" Анну Ризатдинову, солистку "НеАнгелов" Славу Каминскую, экс-участницу группы "ВИА Гра" Мишу Романову, певицу Мишель Андраде, телеведущую Лесю Никитюк и других известных украинок.

Девушки позировали в сексуальном кружевном белье и откровенных платьях на фоне люксовых автомобилей.

Напомним, что в прошлом году журнал XXL обнажил для календаря теннисистку Элину Свитолину, обеих участниц группы "НеАнгелы" Викторию Смеюху и Славу Каминскую, экс-солистку группы NikitA Анастасию Кумейко (DJ Nana) и многих других.

Ранее ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров снялся эротического мужского журнала XXL. Компанию ему составили две красотки - DJ Nana и ведущая программы "Без краватки" Иванна Онуфрийчук.

Для глянца также позировали режиссер Алан Бадоев и TAYANNA. Певица позировала в купальнике со звериным принтом, легком цветочном платье, а также в белом пиджаке на голое тело.

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