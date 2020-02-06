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Семья в сборе: Ирина Билык показала редкие фото с мужем и сыном

Аслан Ахмадов приехал к жене и сыну из Москвы

четверг, 6 февраля 2020, 12:15
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Ирина Билык поделилась с поклонниками своей радостью - к ней приехал любимый муж, российский стилист и фотограф Аслан Ахмадов. Супруги живут в разных странах, поэтому приезд мужа для певицы всегда является праздником.

Влюбленные не стали терять времени и решили провести время всей семьей. На своей странице в Instagram артистка показала, как они вместе с сыном Табризом сходили на аттракционы. "Сегодня наконец-то все вместе и нам хорошо! Семья в сборе! Малыш счастлив!", - написала Билык.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Поклонники певицы традиционно забросали ее лайками и восторженными комментариями. Они пишут, что Аслан и Ирина очень гармонично смотрятся вместе, а малыш - настоящий красавчик.

"Какая красивая семья", "Как же гармонично вы смотритесь", "Вы красивая пара", "Какие счастливые, приятно вас видеть такими", "Очень милые", "Такой красивый малыш", - пишут фаны под постом певицы.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Напомним, что Ирина Билык и Аслан Ахмадов поженились в 2015 году. В том же году у супругов родился сын Табриз, которого выносила суррогатная мать. В своих интервью исполнительница неоднократно признавалась, что с мужем проводит очень мало времени. Как известно, Ирина живет в Киеве, а Аслан - в Москве.

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