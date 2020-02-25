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Криштиану Роналду показал, как купает четверых детей, и это самое милое фото в Instagram футболиста

Самый дорогой футболист в истории не забывает о своих самых дорогих людях

вторник, 25 февраля 2020, 17:55
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Звезда футбола Криштиану Роналду - примерный отец, и несмотря на напряженный график, находит время для простых семейных радостей. Бомбардир Ювентуса опубликовал в Instagram фото, на котором плескается в ванной с четырьмя детьми - девятилетним Криштиану-младшим, двухлетними близнецами Евой и Матео и дочерью Аланой.

"Забавный момент с моими детьми", - подписал Роналду снимок.

Фото: @cristiano в Instagram

Меньше чем за сутки трогательное фото набрало 7,9 млн лайков. "У тебя прекрасная семья, мой друг", "Супер-папа", "Это благословение", - пишут поклонники и друзья футболиста.

Возлюбленной Криштиану Джорджины Родригес нигде не было видно, но, скорее всего, именно она была фотографом. Напомним, что трое старших детей Роналду рождены от суррогатных матерей, а младшая дочь Алана - от 26-летней Родригес, бывшей продавщицы магазина Gucci.

  • Криштиану Роналду пообещал жениться на своей девушке Джорджине Родригес. Пара познакомилась в 2016 году в магазине Gucci в Испании, где Джорджина работала продавцом-консультантом. Затем они снова встретились на мероприятии бренда, и с тех пор не расставались.
  • Невеста португальского спортсмена Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась в сети пикантными снимками, сделанными во время отдыха в ОАЭ.

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