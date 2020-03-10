Чаку Норрису - 80: мы собрали лучшие мемы с актером бессмертных боевиков

10 марта празднует свой юбилей один из наиболее известных актеров мира кино - Чак Норрис. Хотя, как говорят многие фанаты звезды, это не он празднует юбилей, а наоборот - юбилей празднует Чака. В этом материале мы решили собрать для вас самые смешные и оригинальные мемы с Норрисом, чтобы вы тоже могли поздравить с этим днем своих друзей и знакомых.

Фото: ki.ill.in.ua

Чак Норрис - звезда боевиков, он известен своими ролями в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", фильмах "Война Логана", "Неудержимые" и многих других". Но роль Уокера, крутого техасского рейнджера, осталась за Чаком навсегда. Непобедимый борец за справедливость, который одним ударом может завалить целую толпу вооруженных бандитов - вот каким Норрис видится миллионам зрителей.

Говорят, что слезы Норриса могут вылечить самые тяжелые заболевания, что его кровь способна исцелить от чего угодно, что ядовитые змеи умирают сами, стоит им только укусить Чака... Сам же актер реагирует на все эти шутки весьма спокойно и даже немного строго. В разговоре с WorldNet Daily он сказал:

"Был человек, у которого слезы могли вылечить рак или любую другую болезнь, в том числе настоящую причину всех болезней - грех. Его кровь смогла это сделать. Его звали Иисус, а не Чак Норрис. Если ваша душа нуждается в исцелении, рецепт, который вам требуется - это не слезы Чака Норриса, а кровь Иисуса. Опять же, я польщен и поражен тем, как я стал увлекательным общественным деятелем для нового поколения молодых людей со всего мира. Но я не персонажи, которых я играю. И даже самые сильные персонажи, которых я сыграл, никогда не смогут соответствовать реальной власти в этой вселенной".

Но все же Норрис продолжает поддерживать образ непобедимого героя, и сам охотно смеется над собой. В том числе и на экране. Например, в картине "Неудержимые 2" Сильвестр Сталлоне в одной из сцен произносит ту самую знаменитую шутку о том, что Чака якобы укусила змея. И следующей фразой добавляет, что змея скончалась через пару дней.

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