Александр Педан призвал украинцев заниматься спортом, сидя на карантине

С 12 марта жителей Украины отправили на карантин из-за угрозы коронавируса - людей просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней надобности. Ушли на карантин и ведущие Нового канала - они запустили флешмоб #ЗалишаюсяВдома, в рамках которого показывают, как можно провести это время с пользой.
Лидер спортивного движения JuniorZ и ведущий реалити "Эксы" Александр Педан и вовсе запустил челлендж #НаСпортіВдома, в котором показывает подписчикам комплекс упражнений для домашних тренировок.
"Чтобы окончательно не зависнуть в гаджетах, предлагаю заниматься спортом дома. Спорт повышает иммунитет и успокаивает нервы, - говорит ведущий. - Хочу вам показать комплекс ежедневных упражнений. Публикуйте и свои по хештегу #НаСпортіВдома, самые прикольные я буду повторять и выставлять к себе в Instastories. Мои звездные друзья, кстати, тоже присоединятся к челленджу".
Каждый день в Instagram-аккаунте Нового канала появляется новый комплекс упражнений от ведущего.
Тренировка от Александра Педана на первый день:
"Главное - делайте ровно столько, сколько вам по кайфу. Наше задание не накачать мышцы, а держать себя в форме, - напоминает ведущий. - Будьте здоровы, счастливы и на спорте!"
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