Александр Педан призвал украинцев заниматься спортом, сидя на карантине

С 12 марта жителей Украины отправили на карантин из-за угрозы коронавируса - людей просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней надобности. Ушли на карантин и ведущие Нового канала - они запустили флешмоб #ЗалишаюсяВдома, в рамках которого показывают, как можно провести это время с пользой.

Лидер спортивного движения JuniorZ и ведущий реалити "Эксы" Александр Педан и вовсе запустил челлендж #НаСпортіВдома, в котором показывает подписчикам комплекс упражнений для домашних тренировок.

"Чтобы окончательно не зависнуть в гаджетах, предлагаю заниматься спортом дома. Спорт повышает иммунитет и успокаивает нервы, - говорит ведущий. - Хочу вам показать комплекс ежедневных упражнений. Публикуйте и свои по хештегу #НаСпортіВдома, самые прикольные я буду повторять и выставлять к себе в Instastories. Мои звездные друзья, кстати, тоже присоединятся к челленджу".

Каждый день в Instagram-аккаунте Нового канала появляется новый комплекс упражнений от ведущего.

Тренировка от Александра Педана на первый день:

отжимаемся узким и широким хватом (10 раз). Если трудно, можно отжиматься на коленях;

поднимаем руки, сведенные в лопатках, и одновременно поднимаем ноги (10 раз);

качаем пресс при помощи упражнения "Велосипед" - лежа на спине, прикоснись локтем левой руки к правому колену и наоборот (10 раз);

приседаем;

стоим в планке (30 секунд).

"Главное - делайте ровно столько, сколько вам по кайфу. Наше задание не накачать мышцы, а держать себя в форме, - напоминает ведущий. -