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Александр Педан призвал украинцев заниматься спортом, сидя на карантине

​Ведущий поделился комплексом ежедневных упражнений, которые помогут держать себя в форме

четверг, 19 марта 2020, 16:12

С 12 марта жителей Украины отправили на карантин из-за угрозы коронавируса - людей просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней надобности. Ушли на карантин и ведущие Нового канала - они запустили флешмоб #ЗалишаюсяВдома, в рамках которого показывают, как можно провести это время с пользой.

Лидер спортивного движения JuniorZ и ведущий реалити "Эксы" Александр Педан и вовсе запустил челлендж #НаСпортіВдома, в котором показывает подписчикам комплекс упражнений для домашних тренировок.

"Чтобы окончательно не зависнуть в гаджетах, предлагаю заниматься спортом дома. Спорт повышает иммунитет и успокаивает нервы, - говорит ведущий. - Хочу вам показать комплекс ежедневных упражнений. Публикуйте и свои по хештегу #НаСпортіВдома, самые прикольные я буду повторять и выставлять к себе в Instastories. Мои звездные друзья, кстати, тоже присоединятся к челленджу".

Каждый день в Instagram-аккаунте Нового канала появляется новый комплекс упражнений от ведущего.

Тренировка от Александра Педана на первый день:

  • отжимаемся узким и широким хватом (10 раз). Если трудно, можно отжиматься на коленях;
  • поднимаем руки, сведенные в лопатках, и одновременно поднимаем ноги (10 раз);
  • качаем пресс при помощи упражнения "Велосипед" - лежа на спине, прикоснись локтем левой руки к правому колену и наоборот (10 раз);
  • приседаем;
  • стоим в планке (30 секунд).

    • "Главное - делайте ровно столько, сколько вам по кайфу. Наше задание не накачать мышцы, а держать себя в форме, - напоминает ведущий. - Будьте здоровы, счастливы и на спорте!"

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