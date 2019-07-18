Лайм

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Секс-скандал вокруг Кевина Спейси получил неожиданную развязку

Это единственное дело в отношении актера, которое дошло до суда

четверг, 18 июля 2019, 09:56
читати статтю українською

В США прокуратура закрыла дело против голливудского актера Кевина Спейси, обвинявшегося в сексуальном домогательстве к 18-летнему сыну телеведущей Хезер Юнру.

Как сообщает BBC, в заявлении прокуратуры говорится, что такое решение было принято в связи с "недоступностью свидетеля, подавшего жалобу".

Предполагаемый потерпевший воспользовался правом не свидетельствовать против себя на слушаниях в связи с пропажей его мобильного телефона, который был ключевым доказательством. Ранее он утверждал, что отправлял с него сообщения своей девушке во время приставаний Спейси.

Защита Кевина утверждала, что молодой человек мог удалить со смартфона данные, которые могли бы подтвердить невиновность актера. Спейси грозило до пяти лет лишения свободы.

  • Обвинения против Кевина Спейси выдвинула бывшая ведущая бостонского телевидения Хезер Юнру. Она утверждала, что актер пытался изнасиловать ее сына в 2016 году в одном из баров города Нантакета, перед этим напоив его.
  • В сексуальных домогательствах и насилии Спейси обвинили в общей сложности больше 30 мужчин, но только одно дело дошло до суда.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Впустили тихо и мирно: посещавшая Крым российская ведущая похвасталась фото из Киева

Российская телеведущая Дана Борисова, которая назвала Крым российским, приехала в Киев на съемки.

Сестру Кардашьян заподозрили в использовании фотошопа

Поклонники заметили, что Кайли Дженнер улучшает фигуру с помощью фотошопа.

Арест хедлайнера Atlas Weekend 2019 в Швеции: стало известно о дальнейшей судьбе A$AP Rocky

В сети появилось сообщение менеджмента артиста по поводу его ареста в Швеции

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: