Секс-скандал вокруг Кевина Спейси получил неожиданную развязку

В США прокуратура закрыла дело против голливудского актера Кевина Спейси, обвинявшегося в сексуальном домогательстве к 18-летнему сыну телеведущей Хезер Юнру.

Как сообщает BBC, в заявлении прокуратуры говорится, что такое решение было принято в связи с "недоступностью свидетеля, подавшего жалобу".

Предполагаемый потерпевший воспользовался правом не свидетельствовать против себя на слушаниях в связи с пропажей его мобильного телефона, который был ключевым доказательством. Ранее он утверждал, что отправлял с него сообщения своей девушке во время приставаний Спейси.

Защита Кевина утверждала, что молодой человек мог удалить со смартфона данные, которые могли бы подтвердить невиновность актера. Спейси грозило до пяти лет лишения свободы.

Обвинения против Кевина Спейси выдвинула бывшая ведущая бостонского телевидения Хезер Юнру. Она утверждала, что актер пытался изнасиловать ее сына в 2016 году в одном из баров города Нантакета, перед этим напоив его.

В сексуальных домогательствах и насилии Спейси обвинили в общей сложности больше 30 мужчин, но только одно дело дошло до суда.

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