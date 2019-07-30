RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Кэти Перри лишилась хита с 2 млрд просмотров на YouTube: вот что произошло

Певицу признали виновной в плагиате

вторник, 30 июля 2019, 13:00
читати статтю українською

Американская певица Кэти Перри лишилась авторских прав на свой хит Dark Horse. Исполнительница незаконно скопировала музыку из трека Joyful Noise рэпера Маркуса Грея (Flame) для своей песни.

Такой вердикт вынес федеральный суд Лос-Анджелеса в понедельник, 29 июля, пишет The New York Times. Известно, что иск в отношении певицы был подан еще в 2014 году.

Flame обвинил Перри в плагиате, заявив, что певица скопировала музыкальную составляющую его христианского трека Joyful Noise. Рэпер также обвинил Кэти в том, что она разрушила его репутацию в кругах верующих, поскольку теперь его ассоциируют с колдовством и черной магией.

Клип Кэти Перри на песню Dark Horse был опубликован в феврале 2014 года и с тех пор набрал уже более 2 миллиардов просмотров в YouTube. В то время, как видео Joyful Noise просмотрели значительно меньше пользователей сети - всего 2 миллиона.

Кэти Перри - Dark Horse

Flame - Joyful Noise

  • Ранее Кэти Перри выиграла суд у монахинь: звезда приобрела бывший монастырь Римской католической церкви, чтобы превратить его в свой дом.
  • Популярная украинская исполнительница Оля Полякова иронично "наехала" на звезду, которая "сплагиатила" ее фирменный головной убор – кокошник. На этот раз досталось американской певице Кэти Перри.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Украли маску: MARUV пожаловалась на российских фанатов

Украинская певица MARUV рассказала, что у нее на концерте в Москве украли элемент сценического костюма.

Запрещенная СБУ телезвезда рассказала о зверствах в Украине: говорит, плакала и крестилась

Знаменитость рассказала о своем последнем визите в Украину и встрече с пограничником

Известной российской телеведущей запретили въезд в Украину

Российская телеведущая Дана Борисова не сможет попасть в Украину в течение трех лет - звезде запретили въезд в страну.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: