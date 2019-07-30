Кэти Перри лишилась хита с 2 млрд просмотров на YouTube: вот что произошло

Американская певица Кэти Перри лишилась авторских прав на свой хит Dark Horse. Исполнительница незаконно скопировала музыку из трека Joyful Noise рэпера Маркуса Грея (Flame) для своей песни.

Такой вердикт вынес федеральный суд Лос-Анджелеса в понедельник, 29 июля, пишет The New York Times. Известно, что иск в отношении певицы был подан еще в 2014 году.

Flame обвинил Перри в плагиате, заявив, что певица скопировала музыкальную составляющую его христианского трека Joyful Noise. Рэпер также обвинил Кэти в том, что она разрушила его репутацию в кругах верующих, поскольку теперь его ассоциируют с колдовством и черной магией.

Клип Кэти Перри на песню Dark Horse был опубликован в феврале 2014 года и с тех пор набрал уже более 2 миллиардов просмотров в YouTube. В то время, как видео Joyful Noise просмотрели значительно меньше пользователей сети - всего 2 миллиона.

Кэти Перри - Dark Horse



Flame - Joyful Noise



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